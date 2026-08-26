Le Défi de l’Arc-en-ciel fêtera ses cinq ans avec un nouveau parcours de 21 km

Le Défi de l’Arc-en-ciel célébrera son cinquième anniversaire le 3 octobre avec l’ajout d’un tout nouveau parcours de 21 kilomètres. Présenté par Desjardins Caisse de l’Anse de La Pocatière, et soutenu par la Ville de La Pocatière, l’événement se déroulera de 8 h à 12 h.

Le Défi prendra son départ au Centre Bombardier pour se diriger vers l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima, un lieu lié à l’histoire et à la mission de l’Arc-en-ciel du cœur. Les participants poursuivront ensuite leur trajet jusqu’aux Jardins du Haut-Pays, dans le secteur de Saint-Onésime-d’Ixworth. Le parcours de 15,5 kilomètres alternera entre routes et sentiers, et comprendra plus de 200 mètres de dénivelé positif. Une fois arrivés aux Jardins du Haut-Pays, les coureurs emprunteront le parcours classique de 5,75 kilomètres pour compléter une distance totale d’environ 21 kilomètres.

Les marcheurs et les coureurs auront également accès à plusieurs autres distances, soit un parcours familial, le 3 kilomètres Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, le 5,75 kilomètres Nova Biomatique, et le 11,5 kilomètres Desjardins. Pour cette édition, les conseillers municipaux Émilie Dionne, Denis Miville et Jean-François Pelletier agiront à titre de présidents d’honneur. Selon les organisateurs, leur implication témoigne de l’engagement de la Ville de La Pocatière envers la santé et les saines habitudes de vie de la population.

Les fonds recueillis dans le cadre du Défi de l’Arc-en-ciel contribueront à soutenir la mission de l’Arc-en-ciel du cœur, qui offre des services d’aide et de prévention en santé cardiovasculaire auprès de la population de la région. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 8 juin sur le site web de l’organisme.