Tordeuse des bourgeons de l’épinette : La MRC de L’Islet interpelle le gouvernement sur les moyens à déployer

Préoccupée par les ravages possibles de la tordeuse des bourgeons de l’épinette sur son territoire, la MRC de L’Islet s’est récemment adressée à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Kateri Champagne Jourdain, pour connaître les actions qui seront mises en œuvre par le gouvernement du Québec afin de limiter les impacts de cette épidémie.

« La forêt privée occupe une place importante dans l’économie de notre région, et constitue une richesse collective pour de nombreux propriétaires, entreprises et travailleurs. Par conséquent, il est fondamental pour l’ensemble des élus de savoir quelles interventions sont envisagées pour freiner la propagation de la tordeuse », explique le préfet de la MRC, Normand Caron.

Au-delà des mesures prises pour limiter les dommages au couvert forestier, la MRC a interpellé le gouvernement sur les interventions envisagées pour soutenir les propriétaires de boisés privés, et favoriser la récupération des peuplements affectés avant que les pertes deviennent irréversibles.

« De notre point de vue, précise M. Caron, il est essentiel que les régions concernées soient informées des orientations gouvernementales, et des moyens qui seront déployés afin de répondre efficacement à cette problématique. Nous avons également insisté sur le fait que les partenaires régionaux doivent être associés aux démarches qui seront entreprises, afin qu’elles répondent aux réalités du milieu. »

La MRC a d’ailleurs assuré la ministre de son désir de collaborer avec l’ensemble des intervenants concernés afin de préserver la vitalité de son territoire forestier, et de minimiser les répercussions économiques, environnementales et sociales qu’une telle épidémie pourrait engendrer.

Rappelons que les milieux forestiers couvrent 78,5 % du territoire de la MRC de L’Islet. La proportion de terres publiques y est aussi plus élevée que dans les autres MRC de la région Chaudière-Appalaches, avec plus du tiers (35 %) du territoire sous tenure publique. La majorité (64,3 %) des forêts appartiennent toutefois à des propriétaires privés.

Source : MRC de L’Islet