Le défi des Cubes énergie : Des milliers de jeunes plongent à l’aventure pour les saines habitudes de vie

Du 27 avril au 18 mai aura lieu la 18e édition du défi des Cubes énergie. Les participants plongeront dans les profondeurs marines de l’univers des Minuscubes pour y apprendre le plaisir de bouger ainsi que la découverte de nouveaux sports.

C’est dans cet univers coloré que se tiendra le défi de trois semaines organisé par le Grand défi Pierre Lavoie, afin d’encourager les membres des écoles primaires, des services de garde éducatifs à l’enfance (SGÉE) et des milieux de vie pour aînés à intégrer l’activité physique sous toutes ses formes dans leur quotidien.

L’odyssée des Minuscubes

Afin de redonner vie et couleurs au monde sous-marin, les participants devront bouger chaque jour, en classe ou à la maison, afin d’accumuler des Cubes énergie (15 minutes d’activité physique en continu = un Cube énergie). L’objectif est d’accumuler au minimum quatre Cubes énergie par jour, à tous les jours. Pour ce faire, toutes les activités comptent : jouer au soccer, faire une marche en famille, aller à la piscine, ou se rendre à l’école à trottinette.

« Après 18 ans, les Cubes énergie ont atteint leur majorité. Notre défi est toujours le même : donner aux jeunes le goût de bouger chaque jour. Le défi des Cubes énergie, c’est la preuve que le plaisir de bouger se construit au quotidien. Chaque Cube accumulé représente une décision positive, un choix de bouger, un choix de prendre soin de soi. Ensemble, nous avons le pouvoir de créer une culture où l’activité physique fait partie de la vie de tous les jours. », rappelle Pierre Lavoie, à l’origine du Défi.

En date du 27 avril, 1036 écoles primaires du Québec, 387 SGÉE et 78 milieux de vie étaient inscrits au défi.

De nombreux prix à gagner

La Grande récompense à ton école, un rassemblement festif organisé directement dans la cour d’école, sera remise à 17 écoles (une par région administrative).

Le deuxième prix sera remis à 17 écoles qui auront la chance d’accueillir la visite du Véhicube spatial pour l’année scolaire 2026-2027, dans un univers éclaté de l’espace.

Dix SGÉE gagneront un ensemble de matériel favorisant l’activité physique et la motricité chez les jeunes enfants. Enfin, un milieu de vie pour aînés aura la chance de recevoir La Tournée du bonheur, une visite festive de l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie pour animer une séance d’activité physique avec les résidents. D’autres cadeaux seront également offerts.

L’objectif premier du Grand défi Pierre Lavoie est de créer une culture de santé préventive au Québec par l’adoption de saines habitudes de vie chez les gens de tous âges, au Québec et ailleurs. Divers événements ont donc lieu annuellement pour amener un changement durable dans la population : La Tournée des écoles, La Petite expé, le défi des Cubes énergie, La Grande rando, le 1000 km, La Boucle, La Grande récompense à ton école et La Grande marche.

Pour en savoir plus sur le défi des Cubes énergie, visitez le site cubesenergie.com