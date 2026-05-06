La Pas comm’ les autres : Une troisième bière pour souligner le 175e de Saint-Pacôme

Les célébrations du 175e anniversaire de Saint-Pacôme prendront une tournure résolument festive et rafraîchissante. Une troisième bière commémorative, baptisée La Pas comm’ les autres, sera lancée officiellement le vendredi 15 mai à l’occasion d’un cinq à sept organisé au chalet de la Côte-des-Chats. Pour accompagner la dégustation, ailes de poulet, popcorn et chips seront au menu, dans une ambiance conviviale.

Après La Côte-des-Chats, une bière blonde, et La Pruchière, une IPA, cette nouvelle création viendra compléter la trilogie brassicole du 175e. Cette troisième bière sera une blanche. Le brassage est assuré par la microbrasserie Ras l’Bock, située à La Pocatière.

Déjà, les deux premières bières connaissent un engouement notable dans la région. Offertes dans plusieurs points de vente, elles pourraient même continuer à être vendues au-delà des festivités si la demande se maintient. Les organisateurs anticipent d’ailleurs une hausse des ventes à l’approche de la saison estivale. Des démarches sont également en cours afin d’en élargir la distribution, notamment dans le réseau Maxi.

Les bières du 175e sont mises en valeur dans diverses activités de financement, comme des soupers-bénéfice et des soirées sportives. Elles constituent un outil concret pour mobiliser la population, et renforcer le sentiment d’appartenance autour de cet anniversaire marquant.

Au-delà de leur aspect promotionnel, ces bières commémoratives s’inscrivent dans une volonté de souligner l’identité locale, et de créer des souvenirs durables. Elles deviennent ainsi un symbole tangible de cette année anniversaire.

Rappelons que 2026 marquera un jalon important dans l’histoire de Saint-Pacôme. La municipalité soulignera son 175e anniversaire avec une programmation qui s’échelonnera tout au long de l’année, culminant avec cinq jours de festivités majeures, du mercredi 22 au dimanche 26 juillet. Une occasion toute désignée pour lever son verre à l’histoire et à l’avenir.