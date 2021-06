Le Défi, moi je lis !

Une belle réussite dans le sud des MRC de L’Islet et de Montmagny

Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS), L’ABC des Hauts Plateaux, la Maison de la famille de la MRC de L’Islet et le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny ont facilité l’accès à la lecture pour de nombreuses personnes grâce au Défi, moi je lis !

En effet, c’est plus de 40 adultes qui ont pu emprunter des livres dans les secteurs de Montmagny et de L’Islet-Sud entre le 1er mars et le 31 mai 2021.