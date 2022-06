Le Dep du Village fête ses trois ans avec le vent dans les voiles

Le Dep du Village, coopérative de solidarité de Saint-André-de-Kamouraska, fête ses trois ans ce 21 juin. Né de l’initiative de quelques citoyens désireux de vitaliser le village avec un commerce de proximité et un lieu de rencontres sociales, le Dep atteint — et surpasse — l’objectif. Il est aujourd’hui reconnu pour ses bons produits locaux et comme carrefour incontournable de la communauté andréenne.

Depuis son ouverture le 21 juin 2019, le Dep a évolué à bien des aspects. Le principal changement est l’ouverture du commerce, par des employés, sur des horaires étendus douze mois par année. Bien que la fréquentation durant la période hivernale demeure un défi, les efforts mis en place par les administrateurs et le personnel portent leurs fruits, puisque les ventes de l’automne-hiver 2021-2022 ont progressé de 20 % par rapport à la même période l’an passé. Les journées spéciales pizzas, cannelés ou autres, organisées régulièrement en basse saison dans le but d’attirer et de fidéliser la clientèle locale, font littéralement fureur !

Il y a du nouveau aussi du côté des tablettes. Les produits biologiques et en vrac, présents depuis la création du commerce, côtoient désormais des denrées plus « grand public » afin de combler les goûts et les attentes du plus grand nombre d’être accessible à toutes les bourses. Dans cette optique de bonification de l’offre, les demandes et suggestions des clients sont d’ailleurs toujours les bienvenues.

Enfin, de nombreuses initiatives sont mises en place ou le seront prochainement pour atteindre l’équilibre budgétaire. « Nous venons d’installer un nouveau système de caisse “intelligente”, nous réfléchissons à un projet de dépanneur automatique en dehors des heures d’ouverture standards, nous souhaitons lancer à l’automne une campagne de recrutement et de fidélisation des membres et, bien sûr, nous continuons de développer les événements spéciaux qui font la renommée du Dep ! » explique, entre autres, le président du conseil d’administration Andreas Trandafir.

Ces évolutions se font en parfaite cohérence avec les principes fondateurs de la coopérative de solidarité. « Il est essentiel pour le conseil d’administration de demeurer fidèle aux valeurs qui guident le Dep du Village depuis le début, soit de favoriser les produits locaux et de demeurer un lieu de rendez-vous convivial pour la population », précise M. Trandafir.

L’engagement bénévole sans faille est un autre des ingrédients de la recette gagnante du commerce, et ce, depuis sa création.

En raison de l’afflux de touristes de passage dans la région, l’été constitue la période la plus achalandée pour le jeune commerce. Pour en tirer profit au maximum, le Dep mise sur son comptoir-lunch bien garni, quelques produits d’appel incontournables (bières de microbrasserie, etc.) — majoritairement locaux, évidemment — ainsi qu’un nouveau coin de souvenirs et d’artisanat local.