La consommation excessive d’alcool chez les jeunes a un impact sur leur cerveau

Entre 2000 et 2019, le pourcentage de jeunes Québécois du secondaire ayant consommé de l’alcool dans la dernière année est passé de 71,3 % à 53,2 %, une nette diminution. Toutefois, quand on regarde seulement les jeunes qui boivent de l’alcool, on remarque que la proportion de ceux qui boivent de façon excessive reste à peu près la même, passant seulement de 64 % à 61 %.

« L’alcool est un dépresseur. Pour cette raison, l’effet sur le système nerveux et le cerveau va être différent de l’effet du cannabis (NDLR : qui est un perturbateur). L’alcool va agir sur les fonctions exécutives. À moyen terme, on va le voir des impacts sur la mémoire à l’école par exemple. Ce sont aussi des jeunes qui risquent d’avoir des comportements en lien avec leur impulsivité », dit Myriam Laventure, professeure titulaire à l’Université de Sherbrooke et experte du sujet de la consommation d’alcool chez les jeunes.

Par excessive, on entend cinq consommations et plus en une seule occasion et par répétitive, une fois par mois. À moyen et long terme, on note des impacts comme la mémoire qui est affectée ou des comportements impulsifs. Cela s’ajoute aussi aux facteurs de risque de l’anxiété et la dépression. En effet, ils sont plus nombreux à consommer pour tenter de faire taire les symptômes.