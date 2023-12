Le député Mathieu Rivest s’associe au Gala Reconnaissance

Au cours des prochaines semaines menant au Gala Reconnaissance 2024, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) et ses partenaires Champagne, soit le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet et la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska annonceront tour à tour les partenaires présentateurs des prestigieuses catégories. Après Desjardins Entreprises, Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud, sera le partenaire présentateur de la catégorie Nouvelles pratiques RH.

La catégorie Nouvelles pratiques RH reconnaît l’entreprise qui se distingue par l’excellence de ses pratiques de gestion et de développement des ressources humaines, c’est-à-dire l’ensemble des activités entourant une gestion saine et novatrice du personnel. L’environnement de travail proposé est de qualité et les conditions de travail sont stimulantes. L’entreprise se distingue également à travers sa marque employeur qui favorise l’attraction et la rétention des talents.

« La CCKL joue un rôle essentiel dans le développement et la promotion des entreprises de chez nous. Je suis très reconnaissant du travail réalisé avec passion et de l’engagement qu’elle démontre pour notre communauté. Cette soirée est une occasion unique où nous pouvons mettre en lumière les entreprises qui contribuent au rayonnement de la région. Ensemble, nous pouvons continuer de faire de Kamouraska-L’Islet un endroit prospère et dynamique pour la Côte-du-Sud, pour le Québec et dans le monde. Bravo à tous », mentionne M. Rivest, qui reçoit par le fait même la mention de Partenaire Magnum faisant référence au concept vinicole de l’événement.

« Nous sommes très heureux de compter sur le soutien de notre député provincial pour une deuxième année consécutive. Sa présence à notre événement qui réunit de nombreux gens d’affaires envoie le message que la classe politique se veut accessible et partenaire de notre développement économique », ajoute Gabriel Hudon, président de la CCKL.

Le Gala Reconnaissance aura lieu le samedi 27 janvier 2024 au Centre Bombardier de La Pocatière. Toutes les informations nécessaires pour réserver des places ou une table complète et/ou pour déposer une candidature sont disponibles sur le site web au www.cckl.org. L’édition 2024 sera encore plus flamboyante que l’an passé et d’autres précieux partenaires de l’événement seront dévoilés au cours des prochaines semaines.

Source : Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet