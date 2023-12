La Halte des Belles-Amours ferme définitivement ses portes

La Halte routière des Belles-Amours située aux abords de l’autoroute 20 ouest à la hauteur de L’Islet n’est désormais plus accessible au public. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable a récemment informé les autorités locales ainsi que la population de sa fermeture définitive.

Le MTQ s’était laissé jusqu’en 2027 pour procéder à la fermeture de la halte concernée, mais l’état lamentable du bâtiment et de ses commodités a précipité la décision.

« Nous avons malheureusement dû procéder cette année à sa fermeture en raison de l’accélération récente de la dégradation de son état général et de la présence de nombreux problèmes touchant la toiture, la porte, les fenêtres et les murs. En résumé, nous avions d’importants problèmes d’infiltrations d’eau, de moisissures ainsi que des problèmes d’ordre électrique », a expliqué au Placoteux Émilie Lord, relationniste et porte-parole de la direction générale des communications du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Qui plus est, toujours selon Mme Lord, certains problèmes liés au système de puits artésien ont également favorisé la prolifération de bactéries nuisibles, rendant l’eau non seulement impropre à la consommation, mais également inutilisable pour un simple lavage des mains.

« Ces conditions affectent la fonctionnalité de la structure, rendant l’utilisation du bâtiment et des services qui y sont offerts non sécuritaires pour les usagers », a-t-elle ajouté.

Les dispositions ont d’ailleurs été prises par le Ministère pour condamner de façon sécuritaire, l’entrée du bâtiment. Les tables de pique-nique dans l’aire réservée à cet effet ont également été retirées. Le stationnement demeurera toutefois accessible aux usagers et son entretien hivernal par l’entremise du déneigement sera maintenu. La signalisation aux abords de l’autoroute annonçant la proximité de la halte est dorénavant masquée.

Pas consultés

Bien que la Municipalité de L’Islet et les localités environnantes aient été informées de la fermeture de la halte, de même que les membres de l’industrie du camionnage, le MTQ n’a pas jugé bon de consulter les élus locaux avant de procéder à la fermeture de la Halte routière des Belles-Amours.

« C’est dommage, car la région perd une infrastructure qui était pratique pour les passants et personne ne nous a consultés. Je sais qu’il n’y a pas d’impact économique concernant cette fermeture définitive, mais on est quand même en droit de se demander quelle sera la prochaine chose qu’on nous fermera », s’est interrogé Normand Caron, préfet de la MRC de L’Islet.

Il ne reste désormais ainsi que deux haltes sur l’autoroute 20 en Côte-du-Sud, soit la Halte des Monadnocks direction est et la Halte de Kamouraska en direction ouest, toutes deux situées à Saint-Philippe-de-Néri. Ces dernières demeurent cependant ouvertes à l’année.

Par ailleurs, l’actuelle Halte de La Durantaye, située le long de l’autoroute 20 à Saint-Michel-de-Bellechasse en direction est, entre les kilomètres 344 et 345, sera démolie, mais reconstruite en raison du plan de modernisation des parcs routiers. L’ouverture au public y est prévue pour la fin de l’année 2027.