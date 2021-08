Le dernier clou du cercueil Énergie Est

À la frontière de ces deux villages se tiennent depuis bientôt un an les ateliers écoéducatifs Le Semoir : Verger de l’Évolution, un projet développé par Arbre-Évolution et s’adressant aux classes de 4 e à 6 e année du primaire de la Côte-du-Sud. L’école est terminée depuis environ un mois, mais le Verger grouille de vie. Des employés d’Arbre-Évolution font la récolte des petits fruits qui seront transformés en jus, un groupe de jeunes filles du Camp Trois-Saumons y passent l’avant-midi.

« La mobilisation a été intense pendant trois ans. Les locaux d’Arbre-Évolution et de LINÉAIRE Écoconstruction à L’Islet étaient en quelque sorte le quartier général où transitait les centaines de pancartes Coule pas chez nous qui ont été placardées un peu partout », se souvient Dominique Pépin-Guay, président de Linéaire Écoconstruction et vice-président d’Arbre-Évolution.

« On était dans l’après-tragédie à Mégantic. Même si on avait des arguments environnementaux béton contre le projet et que la compagnie manquait beaucoup de transparence en ne répondant pas à toutes les questions des gens, c’est nous qui portions l’odieux de dire à la population qu’un pipeline ce n’était pas mieux qu’un train », dit-il.

Les arguments économiques portés par TC Énergie et les « pro-oléoduc » n’ont finalement pas fait le poids. Après des débuts plus ardus, le vent a tourné et l’opinion publique et politique a fini par se ranger du côté des militants.