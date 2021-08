Le masque de qualité pourra être retiré à l’extérieur en période de chaleur extrême

Considérant que le port prolongé du masque de qualité peut exacerber les inconforts liés à la chaleur, il est recommandé de permettre des pauses plus fréquentes et de prévoir des lieux et des moyens de rafraîchissement. Vous pouvez consulter la documentation de la CNESST en vigueur (Coup de chaleur | Commission des normes de l’équité de la santé et de la sécurité du travail — CNESST [gouv.qc.ca] et la fiche de l’Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité du travail [www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2729/y-a-t-il-un-risque-a-porter-un-masque-en-contexte-de-chaleur-en-milieu-de-travail], qui proposent des solutions pour améliorer le confort.