Le dernier flip : un documentaire qui fait réfléchir

À l’initiative de la MRC de Kamouraska, Le dernier flip, un documentaire percutant qui ouvre le dialogue sur la crise du logement et la démarchandisation immobilière au Québec, sera présenté gratuitement au Bas-Saint-Laurent à trois occasions.

Les présentations se feront à Rivière-du-Loup au cinéma Princesse, le 7 avril à 19 h, et à La Pocatière au cinéma Le Scénario, le 9 avril à 17 h. Après chaque projection, une causerie avec les réalisateurs aura lieu, offrant au public une occasion unique d’échanger sur les enjeux soulevés dans le film.

Créé par Diane Bérard, Samuel Gervais et Mathieu Vachon, Le dernier flip met en lumière l’impact de la spéculation immobilière, et propose des alternatives viables pour assurer un accès au logement équitable et durable. Il défend notamment l’idée de démarchandiser 20 % du parc immobilier québécois, en favorisant des modèles comme les coopératives de propriétaires et les projets hors marché.

« La construction traditionnelle ne permettra pas de résoudre à elle seule la crise du logement. C’est tous ensemble, avec un esprit ouvert aux solutions alternatives, que nous pourrons contribuer à améliorer la situation », déclarent les organisateurs de cette tournée de diffusions bas-laurentienne. « Le dernier flip nous présente de belles façons de construire notre avenir immobilier. »

Une discussion ouverte avec les acteurs du milieu

En parallèle des projections, des rencontres auront lieu avec des élus et partenaires du milieu, offrant une occasion de réflexion collective sur la crise du logement et les solutions proposées dans le documentaire. Le partage d’expériences et de projets pourra alimenter les discussions, et pourquoi pas, de futures initiatives.

Ce projet est initié par la MRC de Kamouraska et soutenu par plusieurs partenaires.

Source : MRC de Kamouraska