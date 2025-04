Secondaire en spectacle s’anime au Témiscouata

Cinq écoles secondaires du Bas-Saint-Laurent, dont la polyvalente de La Pocatière et le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, verront leurs jeunes artistes briller lors de la finale régionale de Secondaire en spectacle, le 2 avril.

« C’est une vitrine incroyable pour les jeunes, une expérience qui reste marquante toute leur vie », dit Mathieu Lajoie, conseiller en loisir à Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent. Environ 50 élèves issus de cinq écoles secondaires vivront cette expérience sur la scène de l’école secondaire de Cabano, à Témiscouata-sur-le-Lac, pour la grande finale régionale de Secondaire en spectacle.

L’événement culturel, qui se tiendra le mercredi 2 avril dès 19 h, réunira les talents de l’école secondaire de Trois-Pistoles, de l’école secondaire de Cabano, de l’école secondaire de Rivière-du-Loup, du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de la polyvalente de La Pocatière. Un total de 14 numéros seront présentés dans des disciplines aussi variées que la musique, la danse, l’expression dramatique et les variétés. En plus des artistes sur scène, plusieurs jeunes participeront à l’animation, à la technique, à l’organisation, ou encore à la couverture journalistique de la soirée.

Chaque performance sera évaluée par un jury chargé de sélectionner trois numéros qui représenteront le Bas-Saint-Laurent au Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle, prévu cette année à Amqui du 29 mai au 1er juin. Plusieurs prix viendront souligner la créativité et la qualité des prestations.

Une première finale régionale s’est tenue à Rimouski le 22 mars dernier, à l’école secondaire Paul-Hubert, où 16 numéros en provenance de sept écoles ont été présentés. Cette fois, c’est au Témiscouata de vibrer au rythme des voix, des gestes et des mots d’une jeunesse inventive.

Les billets pour la finale du 2 avril sont disponibles au coût de 10 $ à l’école secondaire de Cabano, et à l’entrée le soir même. Une occasion de soutenir la relève artistique régionale, qui n’attend que le moment de briller.