Le Diable à cinq fera vibrer le Théâtre des Prés de Saint-Germain

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et le Comité de développement de Saint-Germain-de-Kamouraska présentent le spectacle Indomptable du groupe Le Diable à cinq le vendredi 31 juillet à 20 h.

Le Diable à cinq, c’est le plus rock des groupes trad du Québec. Puisant à la fois dans le répertoire et dans des compositions de leur cru, le quintette offre un spectacle débordant d’énergie, qui rassemble et fait danser. Trois albums, plus de 250 spectacles, et une dizaine de pays visités plus tard, les cinq diables ne sont pas près d’arrêter. Leur tournée 2025 les a amenés à se produire dans six pays, dont au Japon lors de l’Expo d’Osaka.

Ce qu’on en dit : « Grâce à une présence scénique pour le moins “endiablée”, des airs traditionnels qui déménagent, et une approche moderne, décomplexée, des reels et rigodons, le petit groupe s’est déjà fabriqué une bien belle légende. […] Ce dont il omet de parler spontanément, c’est la confiance qu’affiche désormais le quintette. Après trois albums, les musiciens sont en pleine possession de leurs moyens. » Yves Bergeras, Le Droit.

Puissant groupe de musique traditionnelle composé de cinq multi-instrumentistes et chanteurs natifs de Ripon, en Outaouais, Le Diable à cinq se donne pour mission de faire revivre les soirées festives dans lesquelles ses membres ont grandi. C’est aussi une histoire de famille mettant en vedette trois frères, un cousin et un ami qui se partagent la scène avec une complicité remarquable. Avec leur présence de scène explosive, les cinq diables embrasent la soirée au son d’une musique énergique, chaleureuse et résolument rassembleuse.

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et le Comité de développement de Saint-Germain-de-Kamouraska sont partenaires de ces présentations depuis 2006. Les billets sont disponibles chez Metro Plus Lebel à La Pocatière, et à la Tabagie Lunik à Saint-Pascal.

Source : Salle André Gagnon