Le diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière reçoit les évêques du Québec

Les évêques catholiques du Québec se sont réunis à Montmagny et à La Pocatière la semaine dernière dans le cadre de la 337e assemblée plénière de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec. La rencontre se tenait en marge des célébrations du 75e anniversaire du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

La rencontre, qui s’est déroulée du 10 au 13 mars, a rassemblé une vingtaine d’évêques provenant des différents diocèses du Québec. Les évêques anglicans de Montréal et de Québec ont également été invités à participer à certaines discussions, dans un esprit d’ouverture et de dialogue œcuménique.

« Entre évêques, ces rencontres nous permettent d’échanger, et de mieux connaître la réalité de nos différents milieux, qu’ils soient ruraux ou plus urbains. Nous pouvons ainsi unir nos forces, partager nos ressources, et agir de manière concertée afin de nous adapter aux besoins des fidèles et de la société dans son ensemble », a souligné Mgr Martin Laliberté, président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec.

« C’est la deuxième fois que l’assemblée se tient dans notre diocèse. La première fois remontait à environ 25 ans, dans le cadre du 50e anniversaire du diocèse, mais elle avait alors eu lieu à Rivière-du-Loup. Cette année, pour le 75e anniversaire, l’occasion était belle de recevoir nos frères évêques, et de faire découvrir un autre secteur du diocèse », explique monseigneur Pierre Goudreault, évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Durant quatre jours, les participants ont pris part à différentes rencontres de travail. Parmi les sujets abordés figurait notamment la préparation de la Grande assemblée missionnaire prévue en septembre prochain à Québec. Cet événement doit réunir plus de 200 personnes provenant des différents diocèses afin de réfléchir aux défis actuels de l’Église, et aux façons d’adapter la mission pastorale aux réalités d’aujourd’hui.

Soutien au personnel pastoral

Les évêques ont également échangé sur la question du soutien au personnel pastoral. Un prêtre psychologue est venu présenter les services offerts par le Centre Southdown, situé près de Toronto, qui offre un accompagnement professionnel aux prêtres, agents de pastorale et religieux.

« Dans le contexte actuel, plusieurs personnes engagées en pastorale vivent une charge de travail importante. Certaines peuvent aussi ressentir de l’isolement. Ce type de service permet d’offrir un soutien psychologique et humain adapté à leur réalité », ajoute monseigneur Goudreault.

La gestion du patrimoine religieux immobilier figurait aussi parmi les préoccupations abordées lors de l’assemblée. Les évêques ont discuté des défis liés à la préservation des églises, et des possibilités de partenariats avec des municipalités ou des organismes afin de conserver ces bâtiments tout en leur donnant de nouveaux usages.

En marge des travaux, plusieurs activités ont permis de souligner le 75e anniversaire du diocèse. Un souper s’est tenu au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, réunissant évêques et intervenants pastoraux de la région. La population était également invitée à une célébration à la cathédrale Sainte-Anne à La Pocatière, présidée par Mgr Goudreault. La messe, ouverte à tous, a été suivie d’un moment de rencontre et d’échanges entre les fidèles et les évêques.

Pour l’évêque du diocèse, ces rassemblements demeurent importants pour soutenir la mission de l’Église dans un contexte de société largement sécularisée. « Comme ailleurs au Québec, nous vivons des défis, mais nous voyons aussi des signes d’espérance. Il y a encore de la vie dans nos communautés : auprès des jeunes familles, des jeunes adultes, dans les activités de formation et de prière », a-t-il affirmé.

Les célébrations entourant le 75e anniversaire du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière se poursuivront d’ailleurs tout au long de l’année.