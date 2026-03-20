Serge Métivier est décédé

Serge Métivier, longtemps caricaturiste au Placoteux et figure bien connue du monde de la caricature au Québec, est décédé. La nouvelle a été confirmée le 12 mars. L’artiste a succombé à un cancer de l’estomac.

Au fil des décennies, Serge Métivier s’est imposé comme un dessinateur au trait reconnaissable, capable de saisir en quelques lignes l’ironie, l’absurde ou les travers de l’actualité. Son regard à la fois incisif et empreint d’humour lui a valu l’estime du public et de nombreux amateurs de caricature.

Les lecteurs du Placoteux ont pu apprécier pendant plusieurs années ses caricatures publiées dans les pages du journal. À travers ses dessins, Serge Métivier commentait l’actualité avec un mélange d’esprit critique et de légèreté, offrant un contrepoint humoristique aux sujets parfois plus lourds de l’actualité régionale.

Au Québec, Serge Métivier s’était aussi fait connaître auprès d’un plus large public par ses apparitions à la télévision. Plusieurs se souviennent notamment de sa participation à l’émission Ad Lib, animée par Jean-Pierre Coallier, où ses caricatures apportaient une touche d’humour et de finesse. Il avait également pris part à l’émission Fais-moi un dessin, animée par Yves Corbeil, qui mettait en valeur l’art du dessin et de la caricature.

Son talent reposait sur une capacité rare à traduire des idées complexes en images simples et percutantes. En quelques coups de crayon, il parvenait à résumer une situation, une personnalité ou un événement avec une efficacité qui faisait souvent sourire autant qu’elle faisait réfléchir.

Derrière le caricaturiste se trouvait aussi un passionné de musique. Dans les années 1970 et 1980, Serge Métivier a fait partie de plusieurs groupes rock, dont le Roadblues Band.

Artiste aux multiples facettes, il cultivait également un sens de l’autodérision, allant jusqu’à caricaturer son propre personnage sous le nom de plume Métyvié. Avec sa disparition, le milieu de la caricature perd un créateur original dont le regard et l’humour auront marqué de nombreux lecteurs et téléspectateurs. Son coup de crayon, capable de transformer l’actualité en sourire, demeurera gravé dans la mémoire de ceux qui ont suivi son travail au fil des ans. La direction et le personnel du journal Le Placoteux offrent à ses proches leurs plus sincères condoléances.