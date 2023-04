Le directeur du Collège reçoit l’Ordre de l’excellence en éducation

Stéphane Lemelin, directeur général du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, rejoint le club sélect des membres de l’Ordre de l’excellence en éducation. Nommé à titre de membre distingué, son nom s’ajoute, entre autres, à celui de Louise Richer, directrice générale et fondatrice de l’École nationale de l’humour.

Instauré en 2018, l’Ordre de l’excellence en éducation souligne les efforts des personnes qui contribuent à rehausser l’enseignement québécois. Enseignants, intervenants divers, gestionnaires, fonctionnaires ou même bénévoles en sont les principaux récipiendaires. Ils sont évalués en fonction de leur contribution au système éducatif québécois, que ce soit à l’échelle locale, régionale ou nationale.

Les récipiendaires se divisent en trois catégories : les membres, les membres distingués et les membres émérites. Stéphane Lemelin fait son entrée à l’Ordre cette année à titre de membre distingué. « J’ai de la chance! » s’exclame-t-il, lui qui a en quelque sorte « sauté » l’étape d’intronisation à titre de membre. D’ordinaire, une candidature peut être soumise à une catégorie supérieure seulement cinq ans après avoir été nommée dans l’échelon qui la précède.

30 ans en éducation

Stéphane Lemelin a fait ses premiers pas dans le milieu de l’éducation en 1995. Il a été successivement surveillant-éducateur, suppléant, puis enseignant. Arrivé au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière à l’hiver 2003 à titre d’enseignant de français, il a occupé cette fonction jusqu’en 2012, moment où il est devenu directeur des études et de l’école internationale. Depuis 2017, il assure le poste de directeur général de l’établissement en plus de s’impliquer dans le recrutement d’élèves à l’international.

Sa candidature, proposée par la Fédération des établissements d’enseignement privés, devait être appuyée par une tierce personne représentant les autorités d’une organisation scolaire ou d’un établissement d’enseignement supérieur afin de respecter les règlements de l’Ordre de l’excellence en éducation. Paul Cartier, président du conseil d’administration du Collège, est celui qui a finalement soumis le dossier de candidature.

Stéphane Lemelin indique que son expérience en gestion de classe et ses efforts en recrutement international sont parmi les éléments qui ont été mis de l’avant dans la présentation de sa candidature. Il a également par le passé présenté le système d’éducation québécois à plus d’une reprise lors de conférences données à l’échelle internationale. « On ne travaille pas toujours pour être reconnu, mais de savoir que cette distinction existe pour souligner le travail des professionnels en éducation nous pousse à continuer. C’est un prix qui me réjouit pour moi, mais aussi pour le Collège », a-t-il déclaré.

Autre récipiendaire

Un autre membre du personnel du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière accède à l’Ordre de l’excellence en éducation cette année. Frédéric Ouellet, enseignant de mathématique et technopédagogue, reçoit le titre de membre pour son travail en formation à l’échelle panquébécoise. La cérémonie de remise des insignes est prévue prochainement.