Fonderie Poitras : Deuxième édition de la Journée de la santé et sécurité

Fonderie Poitras annonce la tenue de la seconde édition de la journée santé et sécurité. La santé et la sécurité des employés sont une préoccupation quotidienne et les démarches de prévention demeurent un enjeu majeur pour les gestionnaires de la Fonderie Poitras.

Sous le thème Je garde ma tête en santé, les employés seront invités sous un grand chapiteau à échanger avec plus de quinze intervenants lors d’activités sur des sujets reliant la santé, la famille et la sécurité reliée à leurs emplois. Cette édition aura lieu le mercredi 10 mai 2023 de 11 h à 18 h.

Le travail et la rigueur que l’entreprise déploie pour faire de la fonderie un endroit sécuritaire portent ses fruits. Quotidiennement, elle doit composer avec plusieurs facteurs à haut risque pour la santé et sécurité de tous les travailleurs, ne serait-ce que l’environnement, les contraintes thermiques, et le bruit.

Le comité de santé a mis en place un plan d’action visant la tolérance zéro en accident du travail. Les superviseurs de production s’assurent de l’exactitude des instructions de travail sécuritaire, des analyses de risques ainsi que des mesures correctives qui donnent des résultats plus que positifs en santé et sécurité.

En 2022, Fonderie Poitras a enregistré plus de neuf mois sans aucun accident. Il s’agit du record du plus bas taux d’accident de travail dans l’histoire de l’entreprise.

La santé et la sécurité demeurent un enjeu collectif. Les employés et les dirigeants sont donc mis à contribution afin de garder Fonderie Poitras à un niveau d’excellence dans le domaine.

Source : Comité de santé Fonderie Poitras