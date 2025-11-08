Le Dr Gaétan Lévesque bien rôti pour ses 50 ans de carrière

Le samedi 18 octobre, 230 convives se sont réunis au centre socioculturel de Saint-Pascal pour célébrer les 50 ans de carrière du Dr Gaétan Lévesque lors de son Grand bien-cuit. La soirée festive et haute en couleur s’est tenue sous le signe de l’humour, de l’émotion et de la gastronomie.

L’événement, organisé en hommage à ce médecin bien connu de la région, a permis d’offrir aux invités une expérience gustative raffinée grâce à une sélection de vins d’importation privée présentée par Denise Guillard, sommelière et propriétaire de la Cave ambulante. Ces crus d’exception ont été harmonieusement mariés à neuf fromages soigneusement choisis par Rachel White, de la fromagerie Le Mouton blanc, déclinés en trois services.

Hommage touchant à Jean Martin

La soirée s’est ouverte sur un moment particulièrement émouvant à la mémoire de Jean Martin. Celui-ci faisait partie des invités qui devaient monter sur scène pour rôtir le Dr Lévesque avec humour et affection, à l’image de l’esprit de cette soirée. « Son départ soudain nous a profondément bouleversés, et il était important pour nous de lui rendre hommage comme il se doit », a mentionné Maryse Pelletier, directrice de la Fondation.

Le texte qu’il avait préparé pour le Dr Lévesque a été lu devant l’assemblée par Richard Bossinotte, l’animateur de la soirée. Un moment de silence a ensuite été observé, alors que des photos de Jean Martin défilaient sur l’écran géant.

Des invités de marque

Tout au long de la soirée, plusieurs invités se sont succédé sur scène pour « cuire » le Dr Lévesque avec humour et affection. Clément Massé, avocat à la retraite et ami fidèle, a souligné la difficulté de rôtir un homme aussi estimé, et affirmé qu’il mérite le prix Nobel de la médecine au Kamouraska.

Les quatre enfants du Dr Lévesque sont ensuite montés sur scène pour partager tour à tour des souvenirs empreints de tendresse et d’humour, rappelant les talents de planteur d’arbres de leur père, et ses moins grands talents de cuisinier, évoquant avec un clin d’œil ses saucisses brûlées, qui avaient la même odeur qu’un corps calciné, ou encore les nombreux appels qu’il recevait à l’heure du souper, où il pouvait avoir toutes sortes questions pour ses patients comme « crachez-vous vert ? » pendant que les enfants étaient encore à table.

Le Dr Mario Lebel, collègue de longue date, a brillamment lié les sept péchés capitaux à la personnalité du Dr Lévesque, évoquant des anecdotes marquantes de leur pratique à la clinique de Saint-Pascal.

Le moment fort de la soirée est sans doute venu de Daniel Caron, qui a fait son entrée avec une civière sur laquelle reposait un squelette… poignardé ! Dr Lévesque, qui a été coroner de 1991 à 2007, n’a pas manqué de se prêter au jeu avec humour, en offrant une courte analyse médicolégale, déclenchant rires et applaudissements.

En conclusion, le Dr Lévesque a remercié chaleureusement les participants de cette soirée inoubliable. Avec son humour habituel, il a qualifié ses « rôtisseurs » de malcommodes, démontrant qu’il savait rire de lui-même autant qu’il a su, tout au long de sa carrière, faire sourire et réconforter les autres.

Il a tenu à rappeler que les profits de ce souper serviront à l’achat d’un pléthysmographe, un analyseur de fonction pulmonaire pour le département d’inhalothérapie de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, et rappelant au passage que la Fondation aura investi un demi-million de dollars, principalement à l’hôpital, pour la seule année 2025.