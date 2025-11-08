Tel-Aide Québec réaffirme la valeur du contact humain

À l’occasion de la Journée de l’écoute 2025 qui se tenait récemment, Tel-Aide Québec a rappelé qu’aucun robot ne peut remplacer la chaleur d’une oreille humaine. Dans un contexte où les outils d’intelligence artificielle et les robots conversationnels se multiplient, l’organisme réaffirme l’importance de parler à une vraie personne lorsqu’on traverse une période difficile.

Chaque jour, Tel-Aide Québec reçoit des appels de personnes de la Capitale-Nationale, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. L’an dernier, ce sont près de 10 500 appels qui ont été pris par une équipe de 75 bénévoles formés en écoute active. Ces hommes et ces femmes assurent une présence attentive, bienveillante et sans jugement, sept jours sur sept, de 9 h à minuit.

« Rien ne peut remplacer un contact humain pour soutenir une personne qui vit des difficultés, explique la directrice générale Manon Malenfant. L’écoutant est en mesure, selon l’évolution de la discussion, de formuler des reflets ou des questions ouvertes qui permettent à la personne d’amorcer une réflexion sur sa problématique. C’est une étape cruciale pouvant mener à un changement de sa situation ou de sa perception. »

Tel-Aide Québec rappelle que trop de gens gardent encore leurs émotions pour eux plutôt que d’en parler avec un proche ou de demander de l’aide. Son rôle de filet social s’inscrit en complément des services publics, en offrant un espace d’écoute accessible et anonyme à quiconque en ressent le besoin.

L’organisme invite toute personne souhaitant parler ou obtenir un soutien à composer le 1 877 700-2433. Les appels sont gratuits, confidentiels, et peuvent être faits de n’importe où.