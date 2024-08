Le festival Archipel séduit

La deuxième édition du festival d’arts vivants Archipel, présentée par le Centre d’art de Kamouraska, a ravi les festivaliers, qui étaient plus de 3000 à sillonner le Kamouraska d’un lieu patrimonial à un autre pour profiter d’une programmation artistique originale et de l’offre alimentaire locale. Plusieurs prestations ont été présentées à guichets fermés.

En seulement deux éditions, ce festival a su rallier des milliers de festivaliers, des dizaines d’artistes, de nombreux bénévoles, collaborateurs, et de multiples partenaires. La première édition en 2023 avait séduit un peu plus de 1000 festivaliers.

Ce sont 80 artistes, dont la grande majorité issue du Bas-Saint-Laurent, qui ont investi le territoire au cours des quatre jours de festivités : de Côté Est, espace culinaire à Kamouraska, à la chapelle de la Grève à Saint-Denis-sur-mer, en passant par le Centre d’art, l’église Saint-Louis-de-Kamouraska, la chocolaterie La Fée gourmande, la Place de l’Expo, l’Hôtel Victoria et l’église de Saint-Pascal, musiques en tous genres, conte, poésie, cirque, danse, performance et arts visuels ont ravi petits et grands.

Parmi les moments forts du festival, soulignons la performance de la comédienne Ève Landry, vouée à faire revivre la célèbre autrice Anne Hébert le temps d’une soirée, l’inoubliable prestation de Klô Pelgag, seule sur scène avec son piano, le bodysurfing des enfants au cours du spectacle enlevant de Laurence-Anne, et la touchante performance de Fleuve | Espace danse dans un décor naturel mémorable. Des nouveautés ont aussi connu du succès.

Archipel est un évènement carboneutre. De nombreuses actions ont été mises en place pour réduire l’empreinte carbone du festival. Devant l’engouement, l’équipe du Centre d’art annonce déjà la tenue de la troisième édition du festival, du 10 au 13 juillet 2025.

Source : Archipel