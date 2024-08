Septembre : mois du champignon

Le Kamouraska vivra au rythme du Mois du champignon en septembre, alors que la neuvième édition du Festival des champignons forestiers s’y déroulera du 20 au 22. Ce mois dédié à la mycologie met en lumière près d’une cinquantaine d’entreprises de la région offrant une variété de menus, d’expériences et de produits mettant en valeur les champignons.

« Ces visiteurs ont bénéficié des nombreux services touristiques offerts, tels que l’hébergement et les restaurants pour ne nommer que ceux-là. Selon des estimations, cet événement génère environ 350 000 $ en retombées économiques pour nos entreprises et notre région. Nous en sommes très fiers et je félicite toute l’équipe de professionnels qui mène à bien cet événement d’envergure », mentionne le préfet élu de Kamouraska Sylvain Roy.

Plus de 2000 mycotouristes ont visité la région dans les deux dernières années, dont 52 % provenaient d’endroits situés à plus de 80 km. Le Mois du champignon est devenu un incontournable pour les amateurs de gastronomie et de découvertes mycologiques.

Cette année, au lieu du passeport mycologique, les entreprises participantes seront indiquées sur le Circuit du Mois du champignon, invitant les visiteurs à parcourir le territoire pour les découvrir. Chaque achat de produit ou d’activité mycologique permet une participation au concours du Mois du champignon, reconduit avec plusieurs prix à gagner. Le premier prix est un forfait mycologique pour deux personnes incluant une randonnée guidée par l’entreprise La vie est MUSH, un souper gastronomique chez Côté Est, ainsi qu’une nuitée à l’Ébranché.

De nombreuses expériences sont déjà disponibles en ligne, comme le traditionnel festin mycologique de Côté Est, des formations mycologiques, et d’autres activités nécessitant une inscription préalable.

Festival des champignons forestiers du Kamouraska

Après Kamouraska et Saint-Alexandre-de-Kamouraska, c’est à la Place de l’Expo à Saint-Pascal que se tiendra cette année le neuvième Festival des champignons forestiers du Kamouraska. Ce festival proposera le retour d’activités appréciées des festivaliers, notamment le Marché aux champignons Desjardins, des conférences mycologiques animées par Biopterre, des jeux pour enfants de Générations autonomes, ainsi que des ateliers de culture et de découverte de champignons en forêt.

Cette année, plusieurs nouveautés s’ajoutent, dont deux ateliers d’experts sur la fabrication de mycomatériaux et la culture de champignons en intérieur, ainsi qu’une visite d’une usine de recherche en mycotechnologie. Les gens pourront également participer à divers ateliers culinaires, y compris une dégustation de vin et de champignons, et une autre mettant en avant des breuvages aux champignons. Les inscriptions pour ces ateliers sont déjà ouvertes.

Le souper mycologique du samedi soir est remplacé par la dégustation d’une multitude de petits plats mycologiques tout au long de la fin de semaine. Côté musical, L’Orquestrad présentera son spectacle. Pour découvrir la programmation complète et pour s’inscrire, visitez mycokamouraska.com ou les pages Facebook du Festival des champignons et du Kamouraska mycologique.

Source : MRC de Kamouraska