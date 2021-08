Le Festival du Père Zim accueille Bruno Rodéo pour sa 43e édition

Le Festival du Père Zim et Les Arts de la scène de Montmagny prolongent leur partenariat pour une troisième édition consécutive. Après une année de pause, les festivités reprendront pour une 43e édition.

Cette édition se tiendra les 11 et 12 septembre prochain. Le programme de la soirée du 11 septembre : le talent local de Sainte-Louise, Joe Robicho, débutera la soirée à 21 h et le multi-instrumentiste Bruno Rodéo suivra dès 22 h! Le tout se déroulera à la Salle du 125e (524, rue Principale).

Bruno Rodéo

Bruno Rodéo est tombé en amour avec la musique country et développe sa couleur rockabilly à travers quatre albums entre 2002 et 2012. Pour se faire une idée de sa musique, il faut imaginer un croisement entre Plume Latraverse et Willie Lamothe. D’ailleurs, Bruno Rodéo a fait plusieurs premières parties d’artistes de renom, tels que Plume Latraverse, Paul Daraîche et le groupe Québec Redneck Bluegrass Project. Il est prêt, plus que jamais, à rocker les planches de la Salle du 125e, dès 22 h.

Joe Robicho

Le Louisien d’adoption, Joe Robicho, réchauffera la scène, dès 21 h, avec sa voix déchaînée, sa guitare effrénée, son harmonica légèrement houblonné. Cette soirée sera unique pour l’artiste puisqu’il profitera de l’événement pour lancer son nouvel album de 13 chansons : Tempête de cerveau. Ses chansons percutantes décrivent très bien son style musical dit « crassique ». Joe Robicho saura mettre le feu à la soirée.

« Nous sommes très heureux de collaborer pour une troisième édition avec le Festival du Père Zim! C’est notre mission de contribuer au succès des événements culturels de la région et d’offrir notre expertise afin d’offrir des spectacles de qualité et des talents reconnus à travers la province », mentionne Christian Noël, directeur des Arts de la scène de Montmagny.

« L’apport que peuvent apporter les Arts de la scène de Montmagny à un festival comme le nôtre n’est pas négligeable. Leur collaboration depuis les 4 dernières années nous permet de propulser notre festival plus loin », souligne Arielle Gagnon, présidente du comité organisateur.

La soirée musicale du festival du Père Zim, présentée par Desjardins, se tiendra le samedi 11 septembre à la Salle du 125e et débutera à 21 h. Les billets seront en vente au coût de 5 $ et seront disponibles à la porte, le soir de l’événement. Dans l’optique de respecter les règles sanitaires, tous les festivaliers devront présenter leur preuve de vaccination contre la COVID-19 ainsi qu’une pièce d’identité avec photo.

Source : ADLS