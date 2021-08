Un mini-putt municipal à Sainte-Hélène-de-Kamouraska

Sainte-Hélène a obtenu une subvention pour installer un mini-putt au parc des loisirs. Ne reste que trouver un entrepreneur pour couler le béton du parcours de neuf trous.

L’équipe a en main une subvention de 23 000 $ du programme Nouveaux Horizons pour le réaliser, mais attend impatiemment la disponibilité d’un entrepreneur. À sa grande surprise, personne ne semble avoir le temps de le faire présentement, ce qui montre le côté criant de la pénurie de ce côté.

La gestion reste à définir, mais ce loisir serait offert aux résidents gratuitement. Il s’adresse à toutes les générations.

Par ailleurs, Sainte-Hélène-de-Kamouraska est active dans plusieurs dossiers de loisirs : un jeu ce crible géant sera installé, grâce à une subvention de 2700 $.

Une demande a été faire également pour installer un belvédère aux coins du 4e rang et de l’Église. «On veut faire quelque chose de beau à cet endroit pour les piétons. Aussi, c’est dans le concept du parc du Haut-Pays, qui prévoit des points d’attrait», a dit la mairesse Louise Hémond.

Le parc des loisirs est aussi en phase d’embellissement grâce à une aide de 85 000 $. Un sentier pédestre a été créé autour du terrain de baseball et on procède à l’aménagement de bancs et lampadaires.

Quant au projet de skate park, il a été abandonné faute d’intérêt d’un nombre assez grand de jeunes.

Une demande a aussi été faite pour installer de nouveaux gradins au terrain de baseball.

Par ailleurs, Sainte-Hélène entreprendra un grand chantier, soit la réfection de la route de l’Église jusqu’au 5e rang, un projet évalué à près de 3 M$.