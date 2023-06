Le Festival Endiablée voit le jour

La Baleine Endiablée de Rivière-Ouelle réalise un « vieux rêve » en mettant sur pied un tout nouveau festival. Prévu du 19 au 22 juillet sur les terrains de la microbrasserie riveloise, le Festival Endiablée promet en offrir pour tous les goûts avec une programmation accessible aux familles.

Démarrer un nouveau festival fait partie des rêves brisés par la COVID-19 de Jérémie Tremblay, copropriétaire de La Baleine Endiablée.

L’entrepreneur et microbrasseur rivelois avait entre ses mains, un projet particulièrement avancé au tournant de 2020, appelé le Kamouraska FOLK Festival. « La page Facebook existe toujours », raconte-t-il.

La pandémie a, comme pour bien d’autres, contrecarré ses plans. Chandails et programmation étaient bien attachés pour septembre de la même année, mais tout est passé à la moulinette.

« J’ai été refroidi par l’expérience », explique aujourd’hui Jérémie pour justifier l’attente de trois ans avant de retenter le coup.

Or, comme les bières de La Baleine Endiablée, l’idée a depuis fermenté, au point où le Kamouraska FOLK Festival prendra plutôt l’allure d’une grande fête familiale que d’un gros party pour adultes seulement.

« On vieillit. Mes amis autour de moi ont tous des enfants. Si je veux permettre à ces gens-là de continuer à fréquenter notre place, il faut leur offrir quelque chose qui soit accessible. »

Le Festival Endiablée profitera donc de ses atouts naturels, comme son gigantesque site, pour y accueillir quatre jeux gonflables pour les adultes et les enfants, en plus de présenter quatre spectacles aux genres musicaux tous plus éclectiques les uns que les autres.

« Comme on a maintenant un permis de restauration, il est possible pour nous d’accueillir des mineurs à l’intérieur de la micro, là où les spectacles seront présentés », poursuit Jérémie.

Douance, issue de la scène pop indépendante francophone, ouvrira le bal le 19 juillet. Le lendemain, Ska Sound System promet une soirée musicale des plus festives. Le 21 juillet, Les Voix Ferrées, un ensemble vocal montréalais dirigé par Gabrielle Beaulieu-Brossard, réunira une cinquantaine de choristes sur la scène de La Baleine Endiablée.

Enfin, pour clore le festival le 22 juillet, Ben Claveau, artiste aux sonorités country-folk, présentera le fruit de ses deux premiers albums. Tous les billets sont disponibles en prévente.

Bière et bouffe

Outre les spectacles et les jeux gonflables, le Festival Endiablée se veut une occasion de conjuguer bière et bouffe. Des repas méchouis, mais également, des dégustations de bières animées par le microbrasseur lui-même sont au menu.

« Il y aura aussi des bières anniversaires pour souligner nos quatre ans », ajoute Jérémie Tremblay.

D’autres activités demeurent à confirmer, certaines s’adressant spécialement aux enfants, mais également des feux d’artifice.

« Rivière-Ouelle a été super avec nous depuis notre ouverture. Le Festival Endiablée est une façon pour nous de remercier les gens du coin de leur soutien. Et on espère que ça ne sera pas la seule édition », conclut le microbrasseur.