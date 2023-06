Un nouveau bistro à la Seigneurie des Aulnaies

La Seigneurie des Aulnaies a dévoilé le 14 juin sa toute nouvelle programmation pour la saison estivale 2023. Cette année, en plus de présenter une programmation riche et variée, la Seigneurie a annoncé l’ouverture du Bistro de la Seigneurie.

Le directeur général de l’endroit, M. André Anglehart, a rappelé les efforts qui ont été faits pour préserver et mettre en valeur le savoir-faire du meunier. Entre la mise en place d’une formation d’apprenti meunier et la modernisation du processus de fabrication de la farine, la passion du métier demeure plus que jamais valorisée.

« Les efforts de la Seigneurie des dernières années pour être en mesure de maintenir le savoir-faire au moulin, tout en transmettant ces connaissances à la population, visent à assurer une relève dans ce domaine », a expliqué M. Anglehart.

Bistro de la Seigneurie

À cela s’ajoute le Bistro de la Seigneurie dont l’ouverture est prévue pour la Fête nationale, le 24 juin prochain. Les propriétaires, en l’occurrence M. Lorenzo Abbatiello et Mme Karine Emond, se feront un plaisir de servir un assortiment de mets italiens, et ce, à l’intérieur des locaux qui abritaient naguère la maison du meunier.

Une bonne nouvelle en entraînant une autre, il sera également possible de faire des dons à la Fondation pour l’enfance Starlight Canada qui, depuis quelques années déjà, a répandu des dizaines de milliers de sourires sur les visages d’enfants malades grâce à une variété unique de programmes et de services centrés sur la famille, tant en hôpital qu’à la maison. Leur enfant ayant bénéficié de cette fondation, les propriétaires souhaitent ainsi redonner au suivant.

Par ailleurs, l’installation d’un four à bois de plusieurs milliers de dollars, importé directement d’Italie et fabriqué avec des pierres volcaniques, permettra de produire trois pizzas simultanément en 90 secondes, avec un goût plus que relevé.

Une Fête du pain réinventée

Pour la saison 2023, la Seigneurie a décidé de réinventer La Fête du pain. Après réflexion, le comité a pris la décision de répartir la programmation sur l’entièreté de la saison estivale.

Ainsi, tous les jeudis, il y aura présentation de conférences sur des thématiques variées, et tous les premiers dimanches du mois, on tiendra des ateliers sur la fabrication du pain, et bien d’autres activités typiques de la Fête du pain.

Petit seigneur, grand honneur

La Seigneurie des Aulnaies annonce aussi le retour de l’activité Petit seigneur, grand honneur, alors que les enfants pourront se costumer à leur guise pour s’imprégner de l’histoire du site.

Soulignons que, comme lors des années précédentes, la Seigneurie des Aulnaies ouvrira ses portes gratuitement les premiers dimanches de chaque mois.

Elle participera également à la Semaine du patrimoine de Saint-Roch-des-Aulnaies, qui aura lieu du 6 au 13 août 2023, en étant hôte de l’exposition L’Histoire d’un patrimoine mise en place par le Comité de la culture et du patrimoine de Saint-Roch-des-Aulnaies.

À Tout seigneur, tout honneur

Les visiteurs auront aussi la chance de découvrir l’exposition permanente À tout seigneur, tout honneur. Ainsi, à travers les pièces somptueusement restaurées du manoir du 19e siècle, avec des guides en costumes d’antan, les touristes seront plongés dans l’atmosphère fascinante de l’époque seigneuriale.

De plus, une visite guidée du moulin à farine permettra aux visiteurs de comprendre les secrets du métier de meunier tout en étant témoins du processus de fabrication traditionnel de la farine.

André Anglehart, le directeur général de la Seigneurie des Aulnaies a également confirmé le renouvellement de l’entente de parité entre les sept musées de Chaudière-Appalaches, ce qui permettra à un visiteur membre d’un des musées en question de visiter les autres gratuitement.