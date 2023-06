Le Festival Guitares en fête de retour pour une 13e édition

La Corporation des Arts et de la culture de L’Islet présentera, du 21 au 23 juillet prochain, la 13e édition du Festival Guitares en Fête. Annoncée le 22 juin en conférence de presse au quai de L’Islet, cette édition risque de faire beaucoup de bruit.

En effet, ayant lieu sur trois magnifiques endroits de la municipalité de L’Islet et sur trois jours, le festival accueillera des spectacles au Musée maritime du Québec, à la chapelle des Marins, et au parc Havre du souvenir, situé au quai de L’Islet.

Encore cette année, la Corporation des Arts et de la culture de L’Islet, qui fête par ailleurs ses 20 ans d’existence, présentera une pléthore d’artistes parmi une belle diversité de genres musicaux.

Avec la guitare à l’honneur, tous les spectacles présentés se démarqueront, dit-on, par leur qualité d’interprétation et par des artistes de grande réputation.

« Ces hommes et ces femmes qui brillent sur les scènes les plus prestigieuses, et dans plusieurs festivals, sauront séduire tant les mélomanes passionnés que les festivaliers à la recherche d’une atmosphère musicale », a déclaré Mme Chantal Castonguay, présidente de la Corporation des arts et de la culture de L’Islet.

L’horaire

Le vendredi 21 juillet à 19 h 30, Ray Bonneville ouvrira le festival au parc Havre du souvenir avec un folk blues légendaire. La soirée se poursuivra à 21 h avec Mentana – une relève à découvrir dans le monde de la musique folk rock.

Le samedi 22 juillet, de 11 h à 16 h à la mezzanine du Musée maritime du Québec — Capitaine J.E Bernier, le Salon de la guitare proposera une rencontre avec des luthiers de la région et des alentours.

Dans le cadre des activités jeunesse, L’énigme des Duhamel et Les défis du Capitaine Bernier seront des incontournables au musée. Des jeux et du maquillage pour enfants animeront le parc fluvial.À 11 h, Marc-André Bergeron à la Chalouperie du musée offrira un moment d’écoute en musique classique, et à 14 h, Bosko Baker, dans une ambiance de musique de rue captivante, animera le parc fluvial.

En soirée, les festivaliers se retrouveront au parc Havre du souvenir dès 19 h 30, dans une ambiance chaleureuse et festive avec Flavia Nascimento qui se spécialise en musique brésilienne. Elle sera suivie à 21 h de Carlos Placeres pour la fiesta avec sa musique cubaine.

Le dimanche 23 juillet à 11 h, les Rendez-vous culturels de la chapelle des Marins s’invitent au festival avec un conte de l’auteur Pierre Bernier.

À 13 h 30, au café du Havre du souvenir, François Rioux, lauréat du premier prix au concours Relève Jazz Québec se produira sur scène. Enfin, à 15 h, Kora Flamenca clôturera le festival avec un mariage unique de flamenco et de kora.

Les billets seront en vente à l’entrée des spectacles seulement. Plus de détails à guitaresenfete.com.