L’école de danse Chantal Caron rafle les honneurs

Quatre chorégraphies de l’École de danse étaient en lice les 10 et 11 juin derniers lors de la compétition du Festival international de danse Encore à Trois-Rivières.

Kassy Pellerin présentait une chorégraphie qu’elle a créée sous la supervision de Mélanie Bourgault, fidèle enseignante de l’École de danse. Le solo intitulé Moi s’est mérité la mention or dans la catégorie style libre 13-15 ans en se classant en deuxième position dans sa catégorie, ce qui lui a valu une bourse. Kassy a également obtenu le coup de cœur des juges.

Dans la catégorie Ballet-contemporain, deux créations réalisées par Éléonar Caron St-Pierre, directrice artistique de l’École de danse, étaient en compétition.

La chorégraphie Résonance a été interprétée avec cœur et brio par les élèves du groupe de développement 2 qui ont remporté la mention or.

Les juges leur ont également accordé le coup de cœur ainsi que la note la plus forte des 12 ans et moins. Le groupe revient donc à la maison avec la bourse de la première position.

La chorégraphie Seule a été interprétée avec senti, justesse et contrôle par les élèves du groupe de développement 3 qui se sont imposés en prenant la première position devant les 11 autres chorégraphies de leur catégorie. Il s’agissait d’un moment très riche en émotion puisque les athlètes sont allées chercher une troisième bourse pour l’École de danse.

Elles ont aussi obtenu le coup de cœur des juges ainsi que la mention platine — note de 90 % et plus. Le groupe a aussi obtenu la mention or dans la catégorie style libre avec la chorégraphie Contrôlé, création originale de Mélanie Bourgault.

Prenez note que L’École de danse offrira une mini représentation de son spectacle de fin d’année le vendredi 23 juin prochain à 18 h, à La Vigie de Saint-Jean-Port-Joli, dans le cadre de la Fête nationale. Une magnifique occasion de voir les élèves à l’œuvre dans l’interprétation des chorégraphies méritantes de l’année.

Source : École de danse Chantal Caron