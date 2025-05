Le Gala des Gaulois 2025 : talent, persévérance et esprit sportif

La grande famille sportive de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) et du Cégep de La Pocatière s’est réunie le 17 avril dernier pour la 14e édition du Gala des Gaulois. Dans une ambiance festive, quelque 170 étudiants-athlètes provenant de sept disciplines ont vu leurs efforts récompensés lors d’une soirée haute en émotion.

Les athlètes engagés dans le badminton, le basketball, le cheerleading, le cross-country, le flag football féminin, le football, ainsi que le volleyball masculin et féminin ont été mis à l’honneur. Fidèle à la tradition, chaque lauréat a reçu un trophée arborant le célèbre G ailé, ainsi qu’une bannière souvenir personnalisée.

Parmi les moments forts de la soirée figurait la remise des titres d’Athlètes par excellence. Sarah-Maude Lemelin (volleyball féminin) et Samuel Saint-Pierre (football), respectivement étudiante en Sciences humaines au Cégep de La Pocatière et étudiant en Gestion et technologies d’entreprises agricoles à l’ITAQ, ont été sacrés athlètes de l’année, recevant chacun une bourse de 500 $ remise par les Quincailleries Richelieu.

Disciplines sportives

Dans la catégorie Recrue de l’année, Maïka Thibault (volleyball féminin), Iris Munger (cross-country), Justin Lacombe (basketball), Émy St-Amand (cheerleading), Mahée Soucy (badminton), William Savard (volleyball masculin), Alyssa Bellavance (flag football féminin) et Matis Gauthier (football) ont été récompensés pour leurs performances prometteuses.

Le prix de l’Esprit sportif a été attribué à Mathilde Morency (volleyball féminin), Aubert Voyer-Bélanger (cross-country), Émile D’Amours (basketball), Émy Brun (cheerleading), Benjamin Bouchard (badminton), Matys Gamache-Poitras (volleyball masculin), Émy Cliche (flag football féminin) et Jean-Christophe Moreau (football), soulignant leur attitude exemplaire.

Un hommage particulier, le prix Monadnocks, a été décerné à Hubert Muchnik (football) pour son engagement exceptionnel envers son équipe.

En football, plusieurs distinctions individuelles ont été accordées. Antoine Harvey a été honoré comme meilleur joueur de ligne offensive, Mathieu Saint-Pierre comme joueur de ligne défensive, Nathan Cabot comme joueur des unités spéciales, Olivier Godbout comme joueur offensif, et Samuel Saint-Pierre comme joueur défensif.

Excellence académique et sportive

Les efforts en salle de classe ont été salués par la remise du Mérite aux études à plusieurs étudiants-athlètes, chacun recevant une bourse de 300 $ : Alice Caron (volleyball féminin), Catherine Fortier (cross-country), Victor Lapointe (basketball), Benoît Richer (cheerleading), Dominique Laurin (badminton), Jérémy Doyon (volleyball masculin), Juliette Néron (flag football féminin) et Nathan Cabot (football).

Dans chaque discipline, plusieurs athlètes se sont distingués par leurs performances remarquables. En volleyball féminin, Sarah-Maude Lemelin a été nommée athlète par excellence. En cross-country, Simon Plourde et Juliette Gagnon ont brillé par leurs résultats impressionnants. En cheerleading, Camille Vachon a été récompensée pour son excellence, tandis qu’en basketball, Jean-Thomas Grenier s’est imposé avec éclat. Du côté du badminton, Oxana Pelletier et Edwarz Gamache ont tous deux été salués pour leurs performances. En volleyball masculin, Olivier Caron s’est démarqué, alors qu’en flag football féminin, Léa-Rose Lizotte a été honorée. Enfin, en football, Samuel Saint-Pierre a ajouté à sa récolte de distinctions en étant également nommé athlète par excellence de son sport.

Le travail des entraîneurs

La soirée a également mis en lumière l’excellence du personnel encadrant. Le prix d’Entraîneurs par excellence a été attribué à l’équipe d’entraîneurs de cross-country composée de Stéphane Dubé, Sébastien Bérubé, Jean-Jacques Gamache et Richard Fradette, en reconnaissance de leur engagement exceptionnel au cours de la saison.