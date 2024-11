Le Giovannina tient bon, les Mercenaires et le Pavage Jirico demeurent à distance

Quatre parties étaient à l’affiche au cours du week-end d’activités ayant débuté le 1er novembre dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Si le Giovannina de Sainte-Marie conserve sa fiche immaculée, avec un cinquième gain en autant de parties, les Mercenaires de Lotbinière (10 points également) et le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli (9 points) demeurent à portée de main, car chaque équipe a retrouvé le chemin de la victoire. Le Plastiques Moore de Saint-Damien pointe non loin de là au quatrième rang, ayant joué pour 500 au cours de la fin de semaine.

Cinq points pour Édouard Ouellet

Après un week-end de 500 la fin de semaine précédente, dont un revers à Saint-Prosper, le Pavage Jirico était de retour devant ses partisans le vendredi 1er novembre, alors que le Familiprix de Saint-Joseph était de passage au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. Menés par Édouard Ouellet qui a récolté cinq points, dont deux buts, les locaux l’ont emporté par la marque de 6-4.

Le Familiprix a amorcé le match en force, inscrivant les deux seuls buts de la première période, soit ceux de Maxime Cliche à 12:18, et de Jacob Jacques à 19:29. Le portrait a changé en deuxième, alors que le Pavage Jirico a marqué à quatre reprises contre une pour leurs adversaires.

Louis-Charles Hallé à 1:09, et Zacharie Dumas en avantage numérique à 3:28 ont rapidement permis aux locaux de créer l’égalité. Gabriel Bertrand a redonné les devants aux visiteurs à 7:07, mais les joueurs du Pavage Jirico ont répliqué avec deux buts supplémentaires, ceux-ci étant l’œuvre d’Alexis Roy en désavantage numérique à 10:38, et d’Édouard Ouellet à 14:30.

Kevin Landry a ramené tout le monde à la case départ en inscrivant le quatrième filet du Familiprix à 8:20, le Pavage Jirico profitant ensuite de leurs unités spéciales pour l’emporter. Julien Hébert a inscrit le but victorieux à 14:51 en avantage numérique, Édouard Ouellet confirmant le gain avec le but d’assurance, son deuxième du match, lors d’un désavantage numérique à 15:56.

Poussée victorieuse pour le Giovannina

Pendant ce temps, au Centre Caztel de Sainte-Marie, le Giovannina tentait de conserver sa fiche parfaite en recevant le Plastiques Moore de Saint-Damien qui avait remporté ses deux dernières parties. Ces derniers ont donné du fil à retordre aux Mariverains qui, grâce à une poussée de trois buts en troisième, ont inscrit un gain serré de 4-3.

Samuel Landry a donné les devants au Giovannina avec le seul but de la période initiale à 7:54, le Plastiques Moore prenant les devants en deuxième avec deux buts sans réplique, soit ceux de Dylan Asselin-Racine sans aide à 1:51, et de Charles Dulac-Simard à 7:27.

Raphaël Corriveau a creusé l’écart avec son troisième de l’année à 4:19 en début de troisième, et le pointage est resté le même jusqu’en fin de troisième alors que le ciel est tombé sur la tête du Plastiques Moore qui a accordé trois buts rapides et sans réplique à ses adversaires.

Samuel Landry, avec son deuxième du match, a rétréci l’écart lors d’un avantage numérique à 16:50, puis Félix-Antoine Chabot a créé l’égalité avec son deuxième de la saison à 17:40. Olivier St-Cyr a complété la remontée des siens en inscrivant le but victorieux moins d’une minute plus tard, à 18:35.

Tour du chapeau pour Joey Beaudoin

Dans le dernier match au programme vendredi soir à l’aréna de Saint-Gilles, les Mercenaires de Lotbinière ont rapidement retrouvé le chemin de la victoire après leur échec de la semaine dernière, s’imposant par la marque de 3-2 devant le Décor Mercier de Montmagny.

Joey Beaudoin a lancé les Mercenaires en avant avec son troisième de la saison à 4:21 en première, puis un peu plus de quatre minutes plus tard, soit à 8:37, Sammy Dubois permettait au Décor Mercier de créer l’égalité 1-1, sur des aides d’Olivier Coulombe et Pierre-Luc Dion.

Beaudoin a redonné les devants aux siens avec deux buts en 34 secondes. Il a tout d’abord porté la marque 2-1 en faveur des siens à 3:33, avant de compléter son tour du chapeau, son cinquième de la saison, à 4:07. François Gagnon a rétréci l’écart avec son deuxième de la saison à 18:59 pour les Mercenaires, et le pointage est resté le même jusqu’à la fin du match, aucun but n’ayant été inscrit en troisième période.

La fusillade sourit au Plastiques Moore

Hunters de Saint-Prosper et Plastiques Moore se retrouvaient à l’aréna J.E. Métivier de Saint-Damien dimanche après-midi pour le dernier match au programme de la fin de semaine. Une rencontre des plus serrée qui s’est terminée en fusillade, Saint-Damien ayant finalement raison de leurs adversaires etcheminois par la marque de 3-2.

Les Hunters ont ouvert la marque en inscrivant le seul but de l’engagement initial, Jérémie Roy trompant la vigilance de Samuel Fournier à 1:10. Roy a doublé l’avance des visiteurs avec son deuxième du match lors d’un avantage numérique à 5:37 en deuxième, et Charles Dulac Simard a profité d’un désavantage numérique pour rétrécir l’écart à 15:28.

Un seul but a été inscrit en troisième, Xavier Martel créant l’égalité 2-2 avec l’aide de Christopher Sénéchal à 13:56, ce qui forçait la tenue d’une période de prolongation, puis de la fusillade lors de laquelle pas moins de sept joueurs ont défilé de chaque côté contre les gardiens. Jérémie Dubé a été le seul à déjouer le cerbère du Plastiques Moore lors de ces tirs de barrage, Maxime Aubin, puis Raphaël Corriveau, avec le but qui a fait la différence, faisant de même pour les vainqueurs.

Prochains matchs

Quatre parties seront à l’affiche le week-end prochain, dont trois le vendredi 8 novembre. Saint-Damien visitera le Décor Mercier à l’aréna de Montmagny à 20 h 30, puis à 20 h 45, Saint-Charles recevra la visite du Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli. Enfin, Saint-Prosper sera à Saint-Joseph pour y affronter le Familiprix à 21 h. Le lendemain, Sainte-Marie se rendra à Saint-Gilles pour y affronter les Mercenaires, rencontre qui débutera à 19 h.

Source : Ligue de hockey Côte-du-Sud