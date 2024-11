Une défaite pour L’Everest

L’Everest de la Côte-du-Sud de la Ligue de hockey junior AAA n’avait qu’un seul match au calendrier en fin de semaine en accueillant les Rangers de Montréal. La formation sudcôtoise s’est toutefois inclinée par la marque de 6-4.

L’Everest n’a pas connu le début de rencontre souhaité en tirant rapidement de l’arrière 4-1. À la suite d’un temps d’arrêt demandé par Simon Labrecque, la Côte-du-Sud a repris de la vigueur. En avantage numérique en fin de première et deuxième période Xavier Fournier et Tommy Bouchard ont touché la cible.

Au début du dernier tiers, Thomas Bégin fait plaisir aux 400 spectateurs présents en créant l’égalité 4-4, avec Fournier et Dan Chrétien qui récoltent leur deuxième point de la joute. Cependant, dans les cinq dernières minutes de la rencontre, les Rangers inscrivent leur but de la victoire et celui d’assurance.

Parmi les éléments positifs, l’Everest a été parfait en désavantage numérique en bloquant les six opportunités des Rangers.

La Côte-du-Sud disputera son prochain match le vendredi 8 novembre à Laval. Dimanche, le 10 novembre, à 14h, les Panthères de Saint-Jérôme seront en visite à l’aréna de Montmagny pour le match en l’honneur du jour du Souvenir.

Source : Luc Carbonneau