Le gouvernement Trudeau a abandonné les travailleurs agricoles selon le député

L’inertie du gouvernement Trudeau à régler les ratés du système traitant les demandes des employeurs agricoles québécois met en péril la prochaine saison des agriculteurs et agricultrices des régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, estime le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup Bernard Généreux qui se désole de constater qu’au lieu de s’attaquer à cette crise qui s’aggrave de jour en jour, « les libéraux ont préféré faire perdre temps et argent dans une campagne électorale dont personne ne voulait ».