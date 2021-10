Nouvelle image pour la Maison Desjardins

La Maison Desjardins s’offre un nouveau logo plus épuré et une nouvelle appellation plus représentative pour ses 12 ans.

La Maison est vouée à l’accueil, à l’hébergement, aux soins et à l’accompagnement des personnes en fin de vie du KRTB. Son nom est maintenant simplifié à « Maison Desjardins » plutôt que « Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB ».

« C’est un changement pour mieux représenter nos services. Avec l’ajout de l’aide médicale à mourir on parle plus de soins de fin de vie plutôt que palliatifs », a dit la directrice de la Maison Desjardins Diane Langlois.

Au niveau de l’image, l’ouverture d’un centre de jour il y a quelques semaines a été un point tournant dans cette décision. La Maison évolue et l’image se doit de le faire aussi. « Il était important pour nous de conserver la voile (représentant un voyage) et les teintes de notre ancienne image, mais avec le nouveau logo, on voit que la Maison demeure ce qu’elle a toujours été, tout en s’ajustant à son environnement », ajoute Mme Langlois.

Ainsi on y retrouve un cercle ouvert, pour souligner la volonté de l’endroit d’améliorer l’accessibilité et la vague qui représente la paume de la main, un symbole de l’accompagnement.

Le logo a été réalisé par Graphikos, le studio-stage des finissants en Graphisme du Cégep de Rivière-du-Loup.

Bénévoles

Bon an mal an, la Maison Desjardins accueille 120 personnes pour six lits. 70 % de la clientèle provient de Rivière-du-Loup et 30 % du Kamouraska, de Témiscouata et les Basques.