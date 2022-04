Le GOvember 2021 remet 17 400 $ pour la santé masculine régionale

En 2021, le GOvember a célébré ses cinq ans sous le signe de la « santé ». On n’aura jamais parlé autant de la santé individuelle et collective que durant ces deux dernières années, alors que la santé est devenue le premier sujet des conversations.

L’assouplissement des mesures sanitaires à l’automne 2021 a permis au GOvember d’allier les activités en présentiel à des activités virtuelles, dont l’encan électronique et les dons en ligne. Pour cette 5 e édition, le GOvember a été inspiré par la participation de son jeune et dynamique président d’honneur, Benjamin Ouellet, athlète non-voyant de niveau paralympique originaire de Saint-Pascal.

Le mouvement du GOvember peut ainsi remettre cette année la somme de 17 400 $ qui sera partagée entre quatre organismes qui font une différence au niveau de la santé masculine dans la région : la Fondation André-Côté, la Fondation de l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima, La Traversée et Trajectoires Hommes du KRTB.

« Le moment est bien choisi pour remercier la population, les entreprises et nos commanditaires, qui ont permis de faire de cette 5eédition du GOvember un succès. Merci aussi aux membres du comité et à notre fiduciaire officiel, Développement économique La Pocatière, pour leur collaboration et leur implication », précise Mino Adjin, instigateur du GOvember.