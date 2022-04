La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet bien en selle

La somme exacte s’élève à 39 491 $ et cet excédent s’appuie notamment sur des produits supérieurs aux charges, une campagne d’achat local majeure et certaines aides financières liées à la COVID-19 comme la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC). « Il s’agit du meilleur bilan financier de la CCKL en 15 ans », a déclaré Nancy Dubé, directrice générale de la Chambre.

Au sein du conseil d’administration, les neuf membres en élection ont tous été reconduits à leur poste et un nouveau s’est joint à eux, Étienne Bouchard de Services-conseils Étienne-Bouchard. Deux règlements généraux ont aussi été revus, l’un visant à encourager une participation accrue des administrateurs aux réunions régulières du conseil d’administration et l’autre cherchant à éviter que ces derniers utilisent leur rôle à des fins contraires aux intérêts généraux de la CCKL.

Parmi les questions soulevées par l’assemblée, celle d’une fusion éventuelle avec la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny a été évoquée. Ce « vieux rêve » porté par l’ancien député sud-côtois Norbert Morin n’a pas été nécessairement rejeté du revers de la main par les membres présents. Une certaine unanimité semblait surtout pointée vers un travail encore plus concerté en raison de réalités similaires partagées par les trois MRC de Montmagny, L’Islet et Kamouraska, ce qui se voit déjà depuis quelques mois au chapitre de la pénurie de main-d’œuvre, a insisté Nancy Dubé.

Un membre a même soulevé qu’il n’adhérerait probablement pas à une chambre de commerce plus grosse et loin de sa réalité entrepreneuriale. D’autres ont rappelé que le ciment doit encore prendre davantage entre Kamouraska et L’Islet au sein de la CCKL avant même de penser fusionner. À ce chapitre, la directrice générale a souligné que les activités allaient s’accentuer dans les prochains moins et que le prochain tournoi de golf aurait lieu à Saint-Pamphile cette année.