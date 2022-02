Le Groupe Reg’Art expose à La Pocatière

Le comité d’exposition de La Pocatière invite au vernissage de l’exposition « Nous ferons un jardin » par le Groupe Reg’Art.

Reporté à cause des mesures sanitaires, il est maintenant prévu le mercredi 2 mars, de 17 h à 19 h, à la Mosaïque Bibliothèque de La Pocatière, toujours dans le respect des mesures exigées par la Santé publique. Prenez note que l’exposition se terminera le 27 avril. Dans le cadre de sa programmation pour souligner ses 25 années d’existence cet été, les responsables du Jardin Floral de La Pocatière ont invité les artistes à peindre au Jardin par une belle journée de juillet. Pendant cette journée festive, chaque artiste y est allé de son médium préféré pour représenter à sa façon les bosquets, les rocailles fleuries, les arbres qui agrémentent ce lieu unique, avec l’espoir de vous permettre une plongée vivifiante dans l’espérance d’un printemps prochain.

Cette exposition se veut un hommage aux créateurs de ce Jardin unique, à ses bâtisseurs, artisans et bénévoles. Tout au long de ces années, ils ont mis leur cœur, leurs mains et leur temps au service de ce lieu pour en faire un espace d’apprentissage, un havre de beauté et de convivialité. Venez le revisiter à travers le regard des artistes du Groupe Reg’art qui animent la vie culturelle de notre région depuis plus de 20 ans. Nous tenons à souligner que l’œuvre apparaissant sur l’affiche est une peinture de notre amie Hélène Bérubé, membre du Groupe Reg’Art depuis ses tout débuts en 1998. Elle est décédée trop tôt en décembre dernier.

Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont les suivantes : les mardis et mercredis de 13 h à 16 h 30, les jeudis de 16 h à 20 h et les samedis de 10 h à midi.

Source : Comité d’exposition de La Pocatière