Le Haut-Pays du Kamouraska oblitéré

Le Haut-Pays du Kamouraska affiche désormais son identité à grands coups de timbres géants, grâce à un projet d’art public dévoilé récemment à Sainte-Hélène-de-Kamouraska. Signées Miguel Forest et Pierre Brigneau, les 22 œuvres en forme de timbres-poste géants seront installées sur des bâtiments de chaque municipalité du secteur.

« Ces œuvres ne sont pas seulement des clins d’œil artistiques à notre région. Elles sont des points d’ancrage, des repères sensibles qui enrichissent notre espace public, et nourrissent notre sentiment d’appartenance », déclare Annie Levasseur, mairesse de Sainte-Hélène.

Inspirés par les timbres-poste, ces panneaux de quatre pieds sur quatre illustrent des éléments identitaires du Haut-Pays : la drave, la pêche, la chasse, la cueillette de pommes et de champignons, la musique, les traditions autochtones, et d’autres. Chaque œuvre est une scène, un clin d’œil ou un hommage à une histoire, une légende ou un savoir-faire local. « C’est un album de souvenirs en grand format », a résumé Mme Levasseur.

Les artistes ont partagé leur démarche avec humour et complicité. « Je suis paysagiste à la base. J’ai travaillé des éléments comme les champignons ou la pourvoirie des Trois Lacs. C’est ma façon de relier la nature à la mémoire », explique Miguel Forest. Son complice Pierre Brigneau a plutôt misé sur l’humour, les personnages et les légendes. « J’ai illustré une scène autour du saumon volant, un clin d’œil aux mythes et à l’imaginaire local. »

Chaque œuvre a été créée sur une plaque d’aluminium, avec un effet de timbre en pochoir, afin que l’œuvre fasse office de timbre sur une carte postale vivante. Une carte géographique et des cartes postales ont d’ailleurs été produites pour aider les visiteurs à localiser les œuvres sur le territoire, sans toutefois les inciter à entrer sur les terrains privés.

Long travail régional

Le projet est le fruit d’un long travail collectif. Le préfet de Kamouraska, Sylvain Roy, a salué la mobilisation régionale. « C’est avec fierté qu’on vous présente cette deuxième édition du projet d’art public du Haut-Pays. Cette fois, on a voulu aller plus loin : plus d’œuvres, plus de cohérence artistique, et surtout plus d’ancrage dans la communauté », a-t-il affirmé.

Au total, 32 000 $ ont été investis grâce à l’Entente de développement culturel entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications. « À cela s’ajoute un appui concret des sept municipalités du Haut-Pays, qui ont investi 7000 $ supplémentaires », a précisé M. Roy, en remerciant les propriétaires qui ont accepté d’installer une œuvre sur leur bâtiment.

Pour le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest, également adjoint gouvernemental à la Culture, ce projet témoigne de l’importance de soutenir les artistes enracinés dans leur milieu. « Miguel et Pierre sont de magnifiques témoins de notre créativité régionale. Ces initiatives améliorent notre quotidien, et nous rapprochent de notre territoire. Je me réjouis de voir de mes propres yeux toutes les œuvres sur place », a-t-il déclaré.

Les installations se font progressivement. Les œuvres sont conçues pour résister aux intempéries, et rester en place plusieurs années, permettant aux passants, cyclistes et visiteurs d’en profiter à long terme.

Déjà répertorié dans les guides touristiques 2025, le circuit des timbres du Haut-Pays s’ajoute à l’offre artistique et culturelle de la région. Pour Miguel Forest, c’est une façon « de parler de nous, de notre patrimoine, de nos paysages, à travers l’art ». Et pour le public, une invitation à ralentir, à s’émerveiller, et à redécouvrir un territoire à travers les yeux de ses artistes.