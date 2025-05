Élection du pape Léon XIV : Mgr Goudreault salue un choix « inspiré par l’Esprit saint »

Le cardinal Robert Francis Prévost, jusqu’ici préfet du dicastère pour les évêques, a été élu pape sous le nom de Léon XIV le 8 mai dernier, au quatrième tour de scrutin du conclave. Les 133 cardinaux électeurs étaient réunis à la Basilique de Rome depuis le 7 mai afin de désigner le successeur de François, récemment décédé à l’âge de 88 ans. Mgr Pierre Goudreault, évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière voit dans l’élection du nouveau pontife l’intervention de l’Esprit saint.

« À mon avis, le choix du cardinal Robert Prévost comme évêque de Rome, et par le fait même comme pape pour l’Église universelle, est un beau fruit de la prière et de l’œuvre de l’Esprit saint. Le cardinal Prévost n’était pas l’un des préférés papables entrevus par les médias. C’est donc un choix fait en toute liberté par les cardinaux, et profondément ancré dans un processus de prière. »

Âgé de 69 ans, l’actuel vicaire du Christ est originaire de Chicago, aux États-Unis. Fils d’un père français et d’une mère états-unienne, il a rejoint la communauté des Augustins avant d’être envoyé comme missionnaire au Pérou, où il a exercé pendant plus de douze ans, jusqu’à devenir évêque d’un diocèse local.

Un homme inspirant

Mgr Goudreault a rencontré le cardinal Prévost à quelques reprises à Rome au cours des deux dernières années. Il garde de ces échanges un souvenir indélébile. « J’ai eu l’occasion de le rencontrer au Vatican à deux reprises. La dernière fois, c’était en décembre. Il m’a beaucoup inspiré pas ses aptitudes de pasteur, sa qualité d’accueil, son écoute bienveillante et son humilité », raconte le prélat local.

Polyglotte, le nouveau pontife parle l’anglais, l’espagnol et l’italien. Il a été nommé en 2023 par François comme préfet du dicastère pour les évêques, un rôle central dans la désignation des évêques à travers le monde.

Son expérience missionnaire en Amérique latine, selon Mgr Goudreault, lui a permis d’acquérir une solide connaissance du terrain, et un profond souci des enjeux de justice sociale. « Le nom qu’il a choisi, Léon XIV, fait suite au pape Léon XIII, qui a vécu au XIXe siècle, et qui avait à cœur de développer un enseignement social pour l’Église », ajoute-t-il.

Avec cette élection, l’Église catholique semble tourner une page, tout en réaffirmant sa vocation universelle incarnée dans un pasteur à la fois enraciné dans les Amériques, et attentif aux défis sociaux du monde d’aujourd’hui. « Je nous invite à bien accueillir ce pasteur que le Seigneur nous donne, et à prier pour lui dans l’accomplissement de la mission qu’il a généreusement acceptée avec renoncement et confiance », conclut Mgr Pierre Goudreault.

L’Église catholique, rappelons-le, est la plus grande branche du christianisme, regroupant 1,38 milliard de fidèles à travers le monde, ce qui représente un peu plus de 17 % de la population mondiale. Elle a joué un rôle majeur dans l’histoire de l’Occident, tant sur le plan spirituel que politique, social et culturel, et continue toujours d’influencer la vie de millions de personnes dans le monde. Au Québec, bien que la pratique religieuse ait fortement diminué, le catholicisme demeure la principale affiliation religieuse puisqu’environ 75 % de la population s’en réclame encore aujourd’hui.