Le Hyundai RDL de Saint-Pascal champion du tournoi provincial de baseball junior AA

La troisième édition du Tournoi provincial de baseball junior AA s’est récemment déroulée au Stade du Complexe sportif Guillaume-Leblanc à Rimouski. Cette année, le Kamouraska y est sorti avec les grands honneurs puisque le Hyundai RDL de Saint-Pascal a remporté le tournoi au grand dam du Baseball ID qui s’incline en finale pour une troisième année consécutive.

La finale, qui s’est déroulée devant près de 200 spectateurs, a été plus que captivante avec des pièces défensives remarquables, notamment deux attrapées spectaculaires réalisées par Alexis Morneau, voltigeur de centre pour Baseball ID. Le point de la victoire a cependant été marqué par un simple de Yannick Pelletier, qui en fin de cinquième manche a brisé l’égalité de 6-6. Jacob Beaulieu a donc été le lanceur gagnant pour Saint-Pascal tandis que Jérémy Henley a essuyé la défaite pour Rimouski.

Pour le responsable de la formation pascalienne, Alexandre Laflamme, rejoint par Le Placoteux, la victoire est particulièrement due au travail et à l’esprit d’équipe puisque lors de leur premier match contre la formation rimouskoise, Saint-Pascal a connu la défaite. « En quart de finale, nous avons vaincu Trois-Pistoles, double champion en titre du tournoi. En demi-finale, nous avons battu Saint-Eustache, l’équipe favorite, par la marque de 6-4 et en finale, nous avons triomphé sur Rimouski, l’équipe hôte. Je pense que notre succès a été rendu possible grâce à des coups sûrs opportuns et à une excellente gestion de nos lanceurs tout au long du tournoi. Il faut cependant admettre que le Baseball ID nous a donné beaucoup de fil à retordre. »

Selon les organisateurs du tournoi, il y aura une quatrième édition en juillet 2025, gardant la même formule qui a fait le succès de la troisième édition du tournoi provincial de baseball junior AA.