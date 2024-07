Les Industries Desjardins championnes de la saison régulière

Même s’il reste encore un match au calendrier régulier, les jeux sont faits en vue des séries éliminatoires de la Ligue de baseball Puribec et les affrontements sont maintenant connus. Les Industries Desjardins du Kamouraska se sont par ailleurs assurées du championnat de la saison régulière en balayant les honneurs d’un programme à Matane grâce à des victoires par la marque de 9 à 4 et 9 à 8.

Dans la première rencontre, Charles-Étienne Lemelin a une fois de plus excellé avec deux coups sûrs, dont un double et trois points produits. Yannick Pelletier a été crédité de la victoire. Dans la deuxième partie, Maxime Bourgelas a terminé la saison en beauté avec trois et deux points produits. Il a aussi signé la victoire grâce à deux manches lancées sans accorder de point. Kamouraska, qui faisait un retour cet été dans le circuit, tire le rideau sur une saison presque sans faille avec une fiche impressionnante de 17 victoires et 5 défaites.

Rimouski en 2e place

Même si la rencontre présentée en soirée ne voulait plus rien dire, le Shaker de Rimouski a conclu son calendrier sur une bonne note en raison d’une victoire de 6 à 3 face aux Braves Batitech du Témiscouata.

À l’aube des séries, le Shaker a utilisé un total de six lanceurs. La recette a été bénéfique puisque les artilleurs de Rimouski sont passés à une seule manche d’un match sans point ni coup sûr alors que seul Nolan Chamberland a frappé la balle en lieu sûr en septième manche. C’est finalement Louis Trépanier qui a enregistré la victoire. Avec ce gain, le Shaker termine avec un dossier de 15 victoires et 7 défaites à deux matchs des Industries Desjardins.

Pendant ce temps, le Témiscouata devra se contenter de la quatrième position au classement en terminant avec 12 victoires. Même si Rivière-du-Loup devait s’incliner mardi contre Grand-Sault, le CIEL-FM est maintenant assuré de finir en troisième place grâce à sa fiche victorieuse face aux Braves Batitech.

Une fin spectaculaire

Le match de Grand-Sault à Trois-Pistoles aura été fidèle au spectacle offert par les huit équipes du circuit cette saison. Encore une fois, les amateurs de baseball sont restés sur le bout de leur siège alors que les Cataractes McCain ont arraché une victoire de 11 à 10 en huitième manche.

C’est un simple de Rico Proulx qui a produit le point victorieux, mais les jeunes joueurs du Bérubé GM qui avaient effacé un retard de deux points en fin de septième manche ont presque refait le coup à leur dernier tour au bâton. Après avoir réduit l’écart à un point, Ludovic Saucier a été retiré en tentative de vol au deuxième coussin sur un beau relais de Zack Morin.

Dans cette partie, Mathieu Moreau a continué sur sa lancée en frappant deux autres coups de circuit tout en produisant quatre points. Russell Strilchuk (GS) et Élie Bérubé (3P) ont aussi claqué à l’extérieur du terrain.

Si le match ne voulait plus rien dire pour Trois-Pistoles puisque le cinquième rang était connu, avec cette victoire Grand-Sault a confirmé sa sixième place alors qu’Edmundston (7e) et Matane (8e) suivent dans l’ordre.

Les séries

Les duels sont maintenant connus pour le premier tour des séries éliminatoires alors que les huit équipes participeront à la danse du mois d’août dans un premier affrontement 3 de 5. Les autres séries seront de 4 de 7.

La formation championne de la saison, les Industries Desjardins du Kamouraska croisera le fer avec les Allées du Boulevard de Matane. Les finalistes de l’an dernier, le Shaker de Rimouski, seront opposés au Frontière-FM d’Edmundston. Bon troisième, le CIEL-FM de Rivière-du-Loup en viendra aux prises avec les Cataractes McCain de Grand-Sault. Et finalement, les Braves Batitech du Témiscouata, champions en titre en 2023, affronteront le Bérubé GM de Trois-Pistoles.