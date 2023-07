Le Jardin des Pèlerins continue son évolution et lance sa nouvelle image de marque

Le début de l’été est synonyme de renouveau pour le Jardin des Pèlerins, véritable institution du Bas-Saint-Laurent depuis plus de 20 ans. Bien connue pour ses sels assaisonnés distribués dans plusieurs régions du Québec, l’entreprise dévoile aujourd’hui sa nouvelle identité visuelle.

Agronome de formation, Marie-Josée Doré a acquis l’entreprise en 2020, souhaitant se rapprocher du travail de la terre. Les premières années auront servi à l’entrepreneure et à son équipe à se familiariser avec les jardins, la transformation des produits et la vente. L’idée et le désir de renouveler l’image de marque étaient cependant présents dès l’acquisition.

« Il était naturel pour moi de faire évoluer l’image de l’entreprise afin qu’elle reflète mieux la qualité des produits et la philosophie derrière la production. Il était aussi important de garder l’esprit des lieux, les valeurs ancrées depuis toujours et surtout une production maraîchère et fruitière responsable », explique la propriétaire.

Le nouveau logo continue donc de faire rayonner le milieu et les couchers de soleil emblématiques du Kamouraska. Outre le logo et les étiquettes, l’entreprise s’est aussi dotée d’un nouveau site web qu’il est possible de découvrir au jardindespelerins.com. Tout au long du processus, c’est une équipe entièrement féminine qui a entouré Marie-Josée en matière de stratégie, de graphisme, de photographie et de web.

En ce qui concerne les produits, la fidèle clientèle du Jardin des Pèlerins ne sera pas déstabilisée : les recettes des produits et les pots, pratiques pour l’usage des sels au quotidien, sont restés les mêmes. Le kiosque à la ferme, quant à lui, est ouvert jusqu’au 30 septembre, du mercredi au samedi. Les sels sont aussi disponibles sur la boutique en ligne et à différents points de vente à travers le Québec toute l’année.

Source : Le Jardin des Pèlerins