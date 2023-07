Un nouveau camp de jour regroupé au Kamouraska

Afin de mettre de l’avant une offre de camp de jour renouvelée et sécuritaire, tout en optimisant les ressources disponibles, les municipalités de Saint-Denis-De La Bouteillerie, de Saint-Pacôme et de Rivière-Ouelle se sont regroupées pour créer le Camp de jour Fleuve et Montagne.

Ce camp de jour se déplace dans chacune des municipalités pour deux semaines consécutives. Toutefois, les parents n’ont pas l’obligation d’aller dans chacune des municipalités reconduire leurs enfants.

Un service de garde est offert dans chacune des municipalités, le matin et le soir, avec un service de transport. Ainsi, un autobus prend les jeunes fréquentant ou non le service de garde, à un point de rencontre précis, pour les emmener dans la municipalité où se tient le camp de jour cette semaine-là.

Le service a été pensé pour que ce soit le plus simple possible pour les parents. Une communication hebdomadaire est envoyée aux parents par courriel pour rappeler l’endroit où le camp de jour se tiendra ainsi que les grandes activités à venir. Un groupe virtuel de communication pour les parents a été mis en place également pour faciliter les échanges.

Présentement, soixante-quatre jeunes provenant des trois municipalités fréquentent le Camp de jour Fleuve et Montagne. Ces enfants sont supervisés par une équipe d’animateurs de treize personnes, dont deux animateurs à temps partiel et deux accompagnatrices pour des jeunes ayant des besoins particuliers.

Le camp de jour offre également l’opportunité de mettre en commun des sites complètement différents et aux possibilités infinies d’activités. Que ce soit une randonnée de cueillette dans la montagne de Saint-Pacôme, des activités de créations à la Chapelle de la grève de Saint-Denis-De La Bouteillerie ou encore de la baignade à la piscine du Camping de Rivière-Ouelle, les enfants ont un vaste éventail d’activités qui leur sont proposées tout au long de l’été.

Source : Municipalité de Rivière-Ouelle