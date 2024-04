Le Jardin floral de La Pocatière appelle à l’engagement

Le Jardin floral de La Pocatière ouvre ses portes à tous les membres de la communauté pour son assemblée générale annuelle le 7 mai 2024 à 19 h, à l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ), campus de La Pocatière, local 100. On y présentera les plus récentes réalisations et les projets du Jardin floral, avec en primeur le dévoilement de sa programmation estivale.

Le conseil d’administration se dit heureux d’accueillir les participants, et de partager les résultats des efforts collectifs de l’équipe en place, des bénévoles et des membres de l’organisme.

En tant qu’entreprise d’économie sociale, la mission du Jardin floral est de préserver et de mettre en valeur un site exceptionnel, tout en offrant une programmation divertissante et éducative au bénéfice de toute la communauté. C’est une mission qui requiert l’implication active de chacun. Selon l’organisme, le bénévolat offre de nombreux avantages, tant sur le plan mental que sur le plan humain. Quelques heures consacrées au Jardin floral peuvent non seulement embellir l’environnement, mais aussi s’avérer une activité enrichissante qui reconnecte les jardiniers avec la nature et avec leur communauté. Toute contribution, quelle qu’elle soit, est précieuse et peut vraiment faire une différence.

Source : Jardin floral de La Pocatière