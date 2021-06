Le Jardin floral de La Pocatière célébrera la Journée nationale du Jardin

Dans le cadre des Journées du jardin célébrées à travers le Canada, le Jardin floral de La Pocatière offre des visites guidées le dimanche 13 juin.

D’une durée d’une heure, la visite sera animée par Suzanne Hardy, botaniste et auteure. Deux départs sont proposés, à 10 h 30 et 14 h. Cette activité gratuite est destinée aux amateurs de jardinage, aux familles et aux touristes.

Notons également que l’Hommage aux bâtisseurs du Jardin floral de La Pocatière se déroule le dimanche 15 août et non le 15 juillet tel que publié dans notre article de l’édition du 2 juin dernier.