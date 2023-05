Le Jardin floral sur le point de compléter une agora naturelle

Il y a longtemps que le Jardin floral de La Pocatière n’a pas procédé à un aménagement d’envergure. Depuis l’automne dernier, une agora aménagée dans un amphithéâtre naturel prend forme progressivement. Les travaux doivent être parachevés cet été.



Le projet a pris forme durant la pandémie, mais la présidente du Jardin floral Kathleen Aubry tient à rappeler qu’il s’inscrit en parfaite continuité avec la mission derrière la création du site en 1995 : le tourisme, la pédagogie, l’éducation et l’ouverture à la communauté.

« Les quatre personnes qui ont créé le Jardin floral étaient réellement des visionnaires. Cette mission est toujours aussi pertinente en 2023, et l’agora va permettre d’encore mieux la concrétiser », poursuit-elle.

Outre un petit pavillon sur le premier plateau, le Jardin floral ne disposait pas d’infrastructure pour rassembler des groupes de grandes tailles pour assister à des conférences, ou encore à des spectacles en plein air.

Or, il s’avère que la demande pour accueillir des groupes de cette taille, par exemple des autobus de touristes, est plus importante qu’on pourrait le croire, à en croire la présidente.



« Les possibilités que nous offre l’agora sont pratiquement infinies. On pourrait très bien en venir à tenir des mariages au Jardin floral », suggère Kathleen Aubry.

Aménagée à l’emplacement d’un amphithéâtre naturel derrière la pépinière du Jardin floral, l’agora pourra accueillir à terme 50 à 100 personnes assises et debout, sur trois paliers. La configuration réfléchie par Les Aménagements Yannick DesRosiers de Saint-Jean-Port-Joli, « un ancien diplômé de l’ITA », dit fièrement la présidente, s’articule autour de la pierre de la montagne du Collège qui y est partiellement découverte.

Le revêtement du sol, actuellement en concassé, sera remplacé cet été par de l’ardoise, afin d’accentuer le côté naturel du roc qui entoure l’enceinte. Une scène, un système de sonorisation et des tables seront aussi ajoutés au courant de l’été, en phase 2.

« Si on continue de rêver un peu, on pourrait très bien imaginer un chapiteau permanent et des lumières lors d’une troisième phase », indique Kathleen Aubry, emballée.