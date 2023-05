Le Pavage Jirico reviendra dans la LHCS pour la saison 2023-2024

Alors que certaines rumeurs parlent d’un possible changement de ligue pour le Décor Mercier de Montmagny, qui passerait de la Ligue de hockey Côte-du-Sud (LHCS) au Circuit senior KRTB pour la prochaine saison, il n’est toutefois pas question pour le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli de procéder à un tel mouvement.

Contacté par Le Placoteux, le président directeur général et entraîneur adjoint du Pavage Jirico, Jimmy Jacques, n’a pas nié que des discussions sur un possible changement de ligue ont bel et bien eu lieu par le passé; par contre, pour ce dernier, il y a toujours des avantages à demeurer avec la LHCS.

« Ce qu’il faut comprendre, c’est que le bassin de joueurs locaux n’est pas aussi important qu’à La Pocatière, par exemple, de sorte que dans la LHCS, on a droit à six joueurs venant de l’extérieur du secteur », a-t-il expliqué.

De plus, la relève venant du junior AA ne serait malheureusement pas à la hauteur des attentes.

« Ça fait des années que le SM concept de Montmagny — anciennement les Canotiers — termine dans la cave. Juste la dernière saison, l’équipe a fini avec une victoire et 25 défaites en 26 matchs. De plus, ce bassin de joueurs est partagé entre Montmagny et Saint-Jean-Port-Joli », a-t-il renchéri.

Jacques estime également que la LHCS octroie une meilleure visibilité à ses commanditaires, et souhaite du même coup que l’enthousiasme pour le Pavage Jirico persiste à Saint-Jean-Port-Joli, alors que l’équipe a perdu en demi-finale en 2022-2023.

« On a eu quelques saisons difficiles par le passé, et la pandémie a aussi fait très mal à l’engouement pour le hockey sénior à Saint-Jean-Port-Joli. Par contre, avec les résultats de la récente saison, où nous avons terminé troisièmes au classement et perdu en demi-finale, il y a de l’espoir pour le futur », a-t-il conclu.