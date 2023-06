Le Jardin-Mémoire éclot à Saint-Denis

De nombreux amoureux d’histoire et de patrimoine ont répondu à l’appel de l’Association patrimoniale de Saint-Denis-De La Bouteillerie le 22 juin en fin de journée, pour inaugurer la nouvelle exposition extérieure Jardin-Mémoire qui commémore le parcours de Jean-Charles Chapais fils.

Il y a deux ans, Andréanne Vailles, directrice conservatrice de la Maison Chapais, et une équipe composée de plusieurs professionnels ont conjugué leurs talents en recherche, en muséologie, en conception et en réalisation artistique pour créer un parcours intégré aux jardins de la Maison Chapais et composé de 15 stations thématiques.

Sous les pommiers qui rappellent le verger expérimental implanté par Jean-Charles Chapais lui-même, les visiteurs sont appelés à découvrir le riche héritage scientifique et agricole de ce membre de l’illustre famille, probablement le moins connu.

Comme le rappelle Andréanne Vailles : « Même s’il a habité Saint-Denis au tournant du 20e siècle, Jean-Charles Chapais fils est peu mentionné dans l’exposition permanente de la Maison Chapais. » L’exposition Jardin-Mémoire vient donc compléter ce pan de l’histoire de la famille Chapais.

On y explique sur des panneaux de métal artistiquement ouvragés les nombreux champs d’activité de celui en qui plusieurs voient un pionnier en matière d’écologie. Agronomie, éducation, sylviculture, horticulture, entomologie, « son œuvre est plus grande que nature, et résonne encore dans l’agriculture d’aujourd’hui », a découvert Mme Vailles au cours de ses recherches.

Le passé rejoint le présent

Une des plus grandes réalisations de Jean-Charles Chapais reste la création de l’école de beurrerie de Saint-Denis en 1881, la première école d’industrie laitière au Canada.

La fromagerie Le Mouton blanc y a vu un signe au moment de réaliser le nouveau rêve de Pascal-André Bisson : recréer un beurre fermier à partir du lait du Kamouraska.

Le beurre a été baptisé Jean-Charles Chapais, et les participants au lancement de l’exposition ont eu le privilège d’y goûter. Le reste de la population pourra faire de même d’ici quelques semaines.

Un projet en évolution

L’exposition Jardin-Mémoire est appelée à évoluer au fil des saisons. On prévoit l’ajout d’une baladodiffusion en 2024. On compte aussi développer un espace dédié aux familles, avec la programmation d’activités thématiques en lien avec l’exposition.