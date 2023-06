La Fondation Chanoine-Fleury fête ses 50 ans

Juin 2023 marque le 50e anniversaire de la création de la Fondation Chanoine-Fleury, qui a souligné l’événement en partageant une rencontre amicale avec ses partenaires et amis pour rappeler la mémoire de ses fondateurs et son soutien au milieu.

La Fondation a vu le jour le 1er juin 1973 et a été nommée en l’honneur du chanoine Joseph Fleury, curé de la paroisse de Saint-Jean-Port-Joli pendant 28 ans (1936-1964), et cofondateur de l’hôpital.

Elle a été créée pour recevoir, protéger et administrer les avoirs appartenant à la Corporation de l’hôpital de Saint-Jean-Port-Joli, dissoute à la suite de la fermeture de son hôpital qui avait offert des services hospitaliers indispensables — chirurgie, obstétrique, urgence, pharmacie — à la population de la région de L’Islet entre 1948 et 1973.

Tous les avoirs de cette Corporation ont alors été transférés à la Fondation pour constituer son fonds de base : les terrains et bâtisses acquis au fil des ans, les revenus provenant de la vente de médicaments et des services offerts aux patients, sans oublier la grande générosité des religieuses, Les Petites Franciscaines de Marie, qui y avaient déposé un pourcentage significatif de leur salaire pendant cinq ans.

La mission de la Fondation consiste à redistribuer les revenus générés afin de soutenir les organismes du milieu qui œuvrent dans différents domaines : communautaire, caritatif, culturel, scolaire et sportif.

La vigilance des administrateurs qui se sont succédé et leur vision à long terme ont permis de préserver et augmenter le fonds de base. Cinquante ans plus tard, la Fondation Chanoine-Fleury a versé près de 1 M$ dans la communauté de Saint-Jean-Port-Joli et sa région immédiate.

Nombre de personnes et organismes ont bénéficié des retombées de ce « trésor » sauvegardé par ses fondateurs. Plusieurs autres pourront aussi prendre racine et poursuivre leurs activités pour enrichir le milieu.

Source : Fondation Chanoine-Fleury