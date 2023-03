Le JP’s event car show reviendra pour une deuxième édition

Le 22 juillet prochain aura lieu la deuxième édition de JP’s event car show à Saint-Joseph-de-Kamouraska. L’événement de voitures antiques et modifiées a amassé 5900 $ pour l’Association du cancer de l’Est du Québec l’an dernier. Cette année, les frères Jean-Philip et Steve Brousseau, respectivement organisateur et coordonnateur de l’événement, espèrent reproduire le succès de leur première édition et remettre cette fois les dons recueillis à la Fondation cancer du sein Québec.

« Ç’a tellement bien fonctionné, les gens nous ont demandé de revenir avec une deuxième édition », mentionne Steve Brousseau, ajoutant qu’ils ont maintenant 22 bénévoles de recrutés cette année, soit le double de l’an dernier. Du côté des véhicules, autour de 200 avaient été accueillis pour la première édition, et les prévoient en recevoir davantage en 2023.

Steve Brousseau fait prévaloir la participation de personnes venant de plusieurs régions du Québec, particulièrement d’un groupe montréalais de véhicules modifiés, du nom de Battle Gang. Le coordonnateur soutient cependant que l’événement est ouvert à tout le monde qui souhaite exhiber leur « beau véhicule ».

« Ça sera à peu près la même recette que l’an passé, mais avec quelques surprises », a dit Steve Brousseau. Celui-ci tente de fournir des nouveautés à cette deuxième édition, mais précise que les activités ne sont pas encore déterminées. Il laisse toutefois entendre qu’il pourrait y avoir un concours de limbo, des hot-dogs, et « beaucoup de ballounes roses », symbole de la lutte contre le cancer du sein.

Les personnes intéressées à participer avec leur véhicule à la deuxième édition du JP’s event car show sont invitées à joindre Jean-Philip Brousseau au 418 551-4969, ou Steve Brousseau au 418 551-4555.