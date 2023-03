L’ITAQ s’entend avec le ministère français de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

À Paris, le 6 mars, s’est finalisée la signature de toute première entente entre Benoît Bonaimé, directeur général de la Direction générale de l’Enseignement et de la Recherche (DGER) au ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de la République française, et Aisha Issa, directrice générale de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ).

Dans l’esprit des bonnes relations qui unissent la France et le Québec, les deux organisations souhaitent renforcer leurs échanges et coopérer dans les domaines d’intérêt commun, afin de favoriser, entre autres, la mobilité des étudiantes et étudiants ainsi que du personnel. Avec cette entente-cadre, c’est tout l’enseignement supérieur du Québec qui y gagne grâce au soutien et au travail des équipes de l’ITAQ.

La DGER met en œuvre la politique française en matière d’enseignement agricole et de formation continue et participe à la définition et à l’animation de la politique en matière de recherche agronomique, biotechnologique et vétérinaire. Cette dernière est responsable de près de 1200 maisons d’enseignement et 35 ateliers technologiques et centres équestres. Ceux-ci trouveront en l’ITAQ le partenaire québécois pour appuyer les efforts en vue de la transition agroécologique dans les établissements d’enseignement agricole et agroalimentaire, afin d’être un modèle pour les acteurs du milieu et favoriser un enrichissement mutuel.

« Cette entente est l’aboutissement d’une démarche initiée à l’automne 2021 et illustre de façon cohérente une série de réalisations qui visent la matérialisation de la transition agroécologique de l’enseignement supérieur du secteur agroalimentaire. Elle confirme ainsi notre vision qui apporte des réponses territorialisées, offre des solutions aux enjeux climatiques et s’ouvre à des partages de pratiques durables », a indiqué Aisha Issa.

Par ailleurs, accompagnés de la Délégation générale du Québec à Paris ainsi que des membres de l’Office franco-québécois pour la jeunesse, la directrice générale et des membres de la direction de l’ITAQ ont profité de leur présence en France pour rencontrer une dizaine de maisons d’enseignement dans divers départements afin d’initier des partenariats spécifiques ainsi que des projets de bidiplomation entre ces dernières et l’Institut. Les résultats de ces visites seront communiqués ultérieurement.

Source : ITAQ